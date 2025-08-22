東華三院聯乘康樂及文化事務署 細說南音傳奇蛻變

收藏文章

南音，這個廣東說唱藝術的瑰寶，彷彿是一把古老的鑰匙，開啟了香港昔日生活的記憶之門。它以悠揚的曲調將故事娓娓道來，這種表演形式不只是藝術，更是生活縮影，承載了廣東文化的精髓。為了讓更多人領略這份獨特的魅力，東華三院文物館於東華三院155周年暨東華三院文物館55周年之際，與香港文化博物館合作策劃「餘音裊裊——南音的傳承與創新」系列活動。



東華三院主席何猷啟表示，選擇在機構155周年誌慶推出這項活動別具意義。「今年我們以『行善無界限』為主題。東華的善業除了贈醫施藥、興學育才、社會福利及公共服務，更包括守護和分享我們共同的歷史文化。」他指出，南音與東華三院都見證了香港華人社會的發展歷程，故在保護和傳承如南音這種珍貴的非物質文化遺產方面更是「當仁不讓」。「我們希望透過這種方式，讓文化遺產能與當代社會產生新的連結，與年輕一代的生活和情感產生共鳴。」

何猷啟主席（右）與阮兆輝教授參觀東華三院文物館，細說東華歷史。



推廣南音 傳承粵語說唱藝術瑰寶



「餘音裊裊——南音的傳承與創新」首場活動「南音賞析：說唱文化的傳承與創新」於6月28日舉行，邀得資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授擔任講者，帶領市民走進南音的世界。7月12日第二場講座「省城遺音在香港：瞽師杜煥與銀嬌師娘的南音、板眼與粵謳」邀得香港城市大學人文社會科學院副院長，中文及歷史學系教授暨系主任程美寶教授擔任分享嘉賓，剖析省城印記如何在香港的南音、板眼與粵謳中留下迴響。



阮兆輝教授與程美寶教授分別在「餘音裊裊——南音的傳承與創新」講座中帶領市民走進南音的世界。



重溫講座內容



南音乃流行於珠江三角洲的粵語說唱曲藝，蘊含深厚的文化底蘊，並被列入首份香港非物質文化遺產代表作名錄。香港文化博物館總館長林國輝表示，該館自2000年成立以來，一直致力蒐集與研究粵劇及廣東說唱藝術的文物。「我們一開始便關注粵劇和說唱藝術的收藏與研究，特別是南音這種在粵劇舞台上常用的說唱方式，與我們的文化研究息息相關。」



林國輝補充，南音承載了香港早期的娛樂記憶——從富裕人家的「燈籠局」到市井百姓的街頭表演，成為那個沒有電視、沒有唱片的年代裏，人們聚會時重要娛樂。「這次推出的系列活動不只為了展示南音的傳統魅力，更希望通過創新形式，讓這門藝術在現代生活中找到新的定位。我們希望通過講座和表演，讓市民看到南音的即興之美，並鼓勵年輕人參與傳承，讓這份文化遺產繼續流傳。」

林國輝總館長（左）與阮兆輝教授期望透過活動能傳承藝粹，與公眾細味南音這項蘊含歷史文化底蘊的說唱曲藝。

即興與自由 展現南音獨特魅力



談到南音的魅力，粵劇及南音研究專家阮兆輝教授認為，南音最有趣的地方在於它的自由！「它不像流行歌有固定的曲調，南音的曲式可以千變萬化，同一段故事，每個表演者唱出來都不一樣，這就是它的靈魂！」阮教授直言，南音是廣東文化的獨特印記，作為廣東人，保留這份傳統是義不容辭的責任。「以前沒有機會受教育的人，聽南音就像聽故事，簡單又動聽。雖然它不像粵劇那樣有大型的舞台，但它貼近生活，唱的是市井的故事，聽眾聽着聽着就着迷了。」



阮教授回憶起小時候，街頭巷尾常有一些婦女圍坐一起，邊吃飯邊唱木魚歌——那是南音的一種早期形式。「那時候的人，唱南音就像今天唱流行曲一樣自然。現在的年輕人愛唱流行曲，覺得古典曲目太老派，但其實南音一點也不難學！只要你敢開口，隨手編個故事，就能唱出自己的風格。」為了讓南音走進年輕人的生活，他近年積極走進校園，教小朋友用南音唱出有趣的故事，例如他創作的《親戚歌》，讓孩子們在歡笑中認識親戚稱謂，同時潛移默化地感受南音的樂趣。





老調新唱 南音現代創新之路



油麻地榕樹頭、天后廟、廟街、油麻地戲院和港式茶樓，不只承載香港人的集體回憶，更是不少南音的代表人物的演出地點，1911年成立的廣華醫院，正正座落於油麻地，百多年來持續為社區提供中西醫服務。南音以藝術形式傳唱社會百態，東華以行動紓解民困，兩者皆見證了香港華人社會的發展歷程。



何猷啟透露，適逢東華三院創院155周年暨東華三院文物館成立55周年，阮教授以香港及東華歷史為藍本，為東華親譜南音新詞，並帶領年輕藝術家於8月30日在「情繫蔴地——南音音樂會」同台演出，以音樂道出東華跨越不同時代的慈善精神。他強調，東華三院與文化博物館已非首次合作，並謂未來該院會積極發掘更多機會，與其他政府部門及文化機構合作，共同弘揚中華文化，並宣揚東華的慈善精神。

阮兆輝教授與樂師為演出於東華醫院禮堂進行排練。

【音樂會】 情繫蔴地——南音音樂會

日期： 8月30日（星期六）

時間： 下午4時至6時

地點： 香港文化博物館一樓劇院

表演者： 阮兆輝教授，梁凱莉小姐，梁振文先生

活動詳程

