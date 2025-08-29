《大狀王》、《Di-Dar》劇評：賣座音樂劇，離不開香港流行文化

收藏文章

八月有三個賣座舞台表演開show，分別是《大狀王》、《Di-Dar》和《笨蕉大劇院》，在市道不景之下，三個作品門票都極速售罄，加開至三十場五十場仍供不應求。三者除了《笨蕉大劇院》是明星掛帥的喜劇，其餘兩個都是音樂劇。音樂劇並不是一個易做的戲劇門類，近年卻產出甚多，十月又有另一部音樂劇《小男人周記》加入戰團。

由西九文化區和香港話劇團聯合製作的《大狀王》，無疑是近年香港音樂劇的代表，由初步構思到預演、修改、首演、重演，到今年中港巡迴演出，合共已投放了十年時間，而這部作品仍在成長之中，今年招兵買馬，讓主要角色有多位演員輪換，為長期公演作好準備。

《Di-Dar》，鬼都唱流行曲

《Di-Dar》是非「九大」的本地中型劇團風車草的原創音樂喜劇，去年首演已叫好叫座，成為今屆香港舞台劇獎大贏家，故事講老牌中學財困，校長在校內籌組中樂團，以獲取弘揚中國文化的撥款紓困。就在這時校內鬧鬼傳聞沸沸揚揚，學生妙妙的父親受聘到學校驅鬼，由此揭開校方極力淡化的往事……

劇團雖沒有說明《Di-Dar》是一齣音樂劇，但劇中用上大量90年代至今的香港流行音樂，又請來專業嗩吶演奏家參演，更有大量舞蹈場面，音樂劇元素非常重。去年首演一共演了34場，全部爆滿。今年8月今年載譽重演，連加場合共開20場，門票供不應求，有假票黃牛趁機作案，就市場反應推算，《Di-Dar》非常有機會再度重演，如果場地及資源許可，有望成為長期公演的本地音樂劇場作品。

《大狀王》，將音樂劇推向前線

最近十年，官方和業界對港產音樂劇的關注度大大提高。2016年左右西九文化區和香港話劇團聯合製的《大狀王》是一個關鍵的時間點，因為當時的管理層開宗明義，《大狀王》是為長期公演而製作的劇目，作品將會在他日落成的西九表演場地持續演出。因此幕後班底集合了香港音樂劇創作的代表組合——高世章、岑偉宗，以及香港話劇團最強的演員陣容，以此為基礎組班，成為香港一時無兩的大製作。《大狀王》出現某程度代表音樂劇的前景將會被看好。

與此同時，民間亦有劇團及投資者自組班底創作音樂劇，並開辦商業劇院。爆炸戲棚得英皇娛樂等商業機構投資，2022年於葵涌公廈開設商業劇院「爆炸戲棚劇場」，於此持續公演該劇團原創的音樂劇《我們的青春日誌》，來到今天已演了600多場。雖然劇場觀眾席只有150位，但至今累計入場人次亦以萬計。爆炸戲棚近日再在西環開設新的商業劇院，計劃長期公演鄭丹瑞的著名作品《小男人周記》，九月開始在劇院預演，十月正式公演。

香港流行文化，仍是塊肥豬肉

簡單看這幾部音樂劇或音樂劇，它們的其中一個共通點，是非常仰賴香港的八、九十年代的流行文化。

《大狀王》以香港人熟悉的民間故事及電影故事為基礎創作，故事講方唐鏡由靠歪理替權貴脫罪，被厲鬼阿細布局復仇，大限將至，此時因得罪權貴流落街頭，反而讓他悔悟，改名換姓站在權貴對立面為黎民伸張正義，最後踏進京師公堂打大老虎…… 由粵語片馬師曾，到港產片周星馳，到無數香港電視劇都改編過的民間故事，是華人社會必有共鳴的題材。

《小男人周記》原是八十年代由鄭丹瑞創作的廣播劇，後來被拍成同名電影，之後多次被改編為電視劇，是一代人的集體回憶。

《Di-Dar》汲取的則是香港流行音樂文化，周慧敏的《自作多情》，陳慧琳和馮德倫、雷頌德合唱的《紀念日》，徐小鳳的《喜氣洋洋》到湯令山的《用背脊唱情歌》，再邀請黃秋山、葛民輝、梁業等明星參演，大大增加了觀眾對作品的吸引力。而《我們的青春日誌》亦起用明星作招徠，劇本則較貼近早期的電視台青春劇。

上述四部作品，除了《小男人周記》是改編作品，另外三部都標榜原創。雖然時間線不能被切走一段，文化亦是有形無形的傳承，但假設上述三劇抽空了八、九十年代的流行文化符號，方唐鏡不叫方唐鏡，《Di-Dar》的歌曲全換成尚未流行的全新創作，不邀請黃秋生等明星演員，對作品的傳播多少影響？雖然不至變得門可羅雀，相信亦有一定影響。

近年，常常有人熱炒香港是甚麼遺址、甚麼廢墟的話題，縱使市道不如前，香港還是一個有豐厚文化可以傳承的文化都會。問題只是你有遠大的視野和創意去傳承。







