M+希克獎2025：看香港藝術家黃炳《風避賭債去》的童趣麻甩幽默

收藏文章

第三屆「希克獎」六位入圍藝術家的作品近日在M+當代視覺文化博物館展出。瑞士商人兼外交官希克，和M+頗有淵源，「M+希克藏品」是M+當代視覺文化博物館的核心館藏，M+在2018年策劃「希克獎」，表揚優秀的當代藝術家。首屆得獎者是來自香港的楊嘉輝，憑《消音狀況#22：消音的柴可夫斯基第五交響曲》獲獎，第二屆得獎者是來自北京的王拓，得獎作品是多頻道影像《東北四部曲》。

《風避賭債去》，貫徹黃炳式麻甩幽默

最新一屆「希克獎」，六位入圍藝術家：包括畢蓉蓉、何銳安、許家維、劉慧德、潘岱靜及黃炳，各自來自不同的城市。來自香港的黃炳（1984～），之前一系列色彩明亮的動畫，透過帶點童趣的麻甩幽默，回應社會百態，深得大眾喜愛。今次入圍希克獎的作品《風避賭債去》（Debts in the Wind，2025），影片設置在高爾夫球練習場般的玩具屋內，是一個以高球場為背景的恩怨情仇故事，黃炳一人聲演十個角色，探討暴力、權力、慾望等黃炳作品常見的議題。

歷史與科技 VS 過去與現在

大會對藝術家的簡介，特別強調藝術家的出生年份，出生地和現居地。除了黃炳，只有來自新加坡的何銳安（1990～）留在出生地發展藝術事業，何銳安透過文本作品《東．南．亞智匯史》（2025）及裝置《歷史與智慧、圖像與背景》（2024），梳理四十年代至今的國際形勢，探討國家權力與數碼發展的關係。現以台北和荷蘭Maastricht為基地的許家維（1983～），採用虛擬實境與考古聲學的錄像裝置《沉沒的聲音》（2025），藉台灣海峽的沉船殘骸，反思歷史建構的方式。

六位藝術家在1982至1991年間出生，他們經歷了互聯絡高速發展，智能手機面世，數碼音樂及影像改變了主流與非主流創作生態的年代，國際政治、經濟、社會在過去三、四十年亦出現翻天覆地的變化。六位藝術家之中，四位選擇以數碼影像呈現他們的創作，當中亦有用VR及AI技術，而他們關心包括神話、記憶、歷史、虛構與真實等課題。作品之間不乏對話空間，這不止反映了評審對當代藝術的品味，亦反映這個世代的藝術取態。

希克藏品與希克獎

「希克獎2025」 評審團成員包括：M+博物館館長華安雅、英國泰特美術館館長Maria Balshaw、上海當代藝術博物館館長龔彥、東京森美術館館長片岡真實、紐約現代藝術博物館大衛。洛克菲勒館長Glenn D. Lowry、中國藝術家徐冰及烏利．希克本人。

烏利．希克（Uli Sigg，1946～），是瑞士商人、收藏家、外交官，曾長年在亞洲地區工作及生活，熱愛並大量收藏中國當代藝術品。在M+博物館籌建早期，希克捐贈了1,463件中國當代藝術品予M+，館方後來又以1.77億港元向希克購藏47件藝術品。M+名下合共1500多項中國當代藝術品來自希克，佔開館時整體收藏接近兩成，涵蓋了1972至2012年間中國藝術的發展。

今屆希克獎另外三位入圍藝術家及作品為：來自寧波的畢蓉蓉（1982～）的《去連接、去鑿洞、去抽紗》（2025），來自奧克蘭的劉慧德（1987～）的《宇宙藍圖》（2025），及來自貴陽的潘岱靜（1991～）的《曲》（2025）。現在三位分別於上海、紐約、柏林工作。

另外，M+博物館的希克藏品常設展，最近剛換了全新主題「M+希克藏品：心靈圖景」，展出包括段建宇、方力鈞、劉野、陳光武、胡曉媛等38位藝術家的作品，叩問文化如何塑造我們的情感。

「希克獎2025」展覽

日期：2025年9月6日至2026年1月4日

地點：西九M+

門票：免費參觀

詳情按此





「M+希克藏品：心靈圖景」

日期：2025年8月22日至另行通知

地點：西九M+

門票：$190

詳情按此













獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽