M+展覽「身臨夢境」：鹽田千春新作《無限回憶》，迷宮中的紅色震撼

M+當代視覺文化博物館最新展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」，精選十二件出自亞洲、歐洲和南北美洲女性藝術家之手的環境藝術作品，訴說被忽略的女性藝術家力量，當中三件是M+委約的全新創作。三件新作之中，又以鹽田千春的《無限回憶》（2025）最矚目。

鹽田千春的紅色震撼

《無限回憶》特別安排在M+的焦點空間展出。狹長的房間，密布從天頂垂下的紅色繩子，像簾幕又像雨絲，三條大型的紅色連身長裙高掛於紅色雨絲之中，裙襬垂至近地面即被紅繩拉起。繩子中間留了一條迂迴的小徑給觀眾遊走。鹽田千春指，這是一片迷宮給我們去反思、去迷失，讓我們能在浩瀚的時間洪流中記住自己的是誰。

鹽田千春（Chiharu Shiota，1972～），生於日本大阪，小時候習畫，慢慢轉為創作裝置藝術，24歲移居柏林至今，擅長用紅黑兩色繩子創作，連結衣服、紙張、老家具等舊物，營造令觀眾難忘的空間體驗。她曾說，紅色的繩用常用於故事和情感，黑色的繩較多關於宇宙和更深刻的世界。她認為，衣服是人的第二層皮膚，當第二層皮膚內的身體消失了，觀者反而感受到生命的存在。

鹽田千春喜歡使用舊物創作，例如用紅繩吊起大量舊行李箱，她表示靈感來自她經常出門工作。另一個作品用紅繩連上大量由觀眾提供的有紀念價值鞋子，靈感來自我們難忘的時光。兩個作品源起都是正面的，但看著看著不知不覺竟泛起淡淡哀愁，不知是跟日本「物哀」的觀念有關，或者柏林的歷史總會讓人難忘納粹大屠殺。

除了鹽田千春的《無限回憶》，另外兩件M+委約作品分別是韓國藝術家金守子（Kimsooja，1957～）的《呼吸》，及來自泰國的碧娜里．桑比塔（Pinaree Sanpitak，1961～）的《房屋在崩塌》。

幽默大膽，50年代女性藝術家

是次展覽，以上世紀五十年代為起點，適逢環境藝術（即後來的裝置藝術）興起，不乏出色的女性藝術家作品。其時她們的觸覺、視野以至創意，皆不亞於男性同行，奈何當年社會風氣，藝術界是男性天下。當年的女性藝術家創作，有些用今天的眼光欣賞仍然厲害，而且影響了不少後來者。

今次展出莉亞．盧布林（Lea Lublin，1929～1999）的《穿透／排出（來自〈隧道 底河流〉）》（Penetración／Expulsión（del Fluvio Subtunal），1970 年，重製版，慕尼黑藝術之家，2023 年），以及莉吉亞．克拉克（Lygia Clark，1920～1988）的《房子即身體：穿透、排卵、孕育、排出》 （A casa é o corpo：penetração, ovulação, germinação, expulsão，1968 年，重製版，慕尼黑藝術之家，2023 年），不約而同透過大型空間裝置，讓參觀者體驗並反思懷孕及分娩的過程。Lea Lublin採用大型PVC管道讓你掙扎著進入與離開，用身體感受來到世上的難。Lygia Clark則讓參觀者在漆黑又難行的通道中前進，給你一次重生的想像之旅。

房間，女性的生存狀態

勞拉．格里西（Laura Grisi，1939～2017）的《東南風（風速 40節）》（Vento di Sud-Est（Wind Speed 40 Knots），1968年，重製版，慕尼黑藝術之家，2023年）讓你在吹起強風的黑房之中，反思大都會之中人的生存狀態，以及人與大自然的關係。

塔尼亞．穆羅（Tania Mouraud，1942～）的《我們曾經知道》（We used to know ，1970年，複製品，慕尼黑 藝術之家，2023年），以燈光及金屬裝置營造高溫與聲音等看不見的恐懼及焦慮，控訴其時藝術界對女性的排斥。她的洞察力和創意在今天看來仍是高手。

展覽於周六開幕，同日下午將會舉行兩場講座，策展人Andrea Lissoni、Marina Pugliese，以及三位藝術家——鹽田千春、金守子、Pinaree Sanpitak，將會出席。

「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」

日期：2025年9月20日至2026年1月18日

地點：西九M+

門票：$190

詳情及訂票按此

「身臨夢境」開幕講座

日期：9月20日，2-5pm

地點：西九M+

詳情及報名按此







