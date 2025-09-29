展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」：見證香港收藏界媲美博物館的奇蹟

收藏文章

今年是「敏求精舍」成立六十五周年，為此特別和香港藝術館聯手策劃「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」，展出四百多組合共五百多件精品，包括青銅器、漆器、玉器、陶瓷、書畫、竹刻、琉璃和鼻煙壺等珍貴文化遺產。颱風過後的早上，記者相約了「敏求精舍」主席陳永達，成員鍾棋偉、麥溥泰，跟香港藝術館館長（中國文物）麥詠雯一起，一邊觀展，一邊談談這個矚目的全方位歷史文化展覽。

「敏求精舍」是香港首屈一指的文物收藏組織，成員和藏品不少享譽國際。一九六〇年成立至今，組織一直秉承「好古，敏而求知」的精神，收藏的同時亦研究、考證、出版、展覽，對文化傳承、推廣不遺餘力。

三件瑰寶，穿梭2500年

一行人隨館長麥詠雯踏入展廳，穿過多媒體投影大堂，最先迎來兩件外貌相似的器物，一是鍾棋偉收藏的西周中期青銅器周㗬壺，曾為乾隆王愛藏，獸首造型的壺耳及壺頸的鳥紋項帶，以及壺身造型，都與旁邊的瓷器——清雍正年間仿汝釉雙犧耳尊，極為相似。鍾棋偉笑說：「因為策展時需要青銅器，我便選了這件周㗬壺。藝術館也很厲害，竟找到一件外貌相似的雍正瓷器，呼應『鑑古識今』的主題。」

在這件器物後方的大堂空間，陳列了小巧古樸的戰國時期的舞人珮，它和厚重的朱銘太極雕塑、靈動的謝景蘭畫作《隨風飄逝》置於同一中軸線上，甚有氣勢，似為「鑑古識今」的主題定調。「敏求精舍」主席陳永達笑言：「這個的精妙佈局要歸功香港藝術館的團隊。」

香港藝術館館長麥詠雯（Hilda）解說：「我們多年合作都是由『敏求精舍』挑選展覽藏品，再定一個題目給我們策展。今次的題目是『鑑古識今』，我們想在展覽第一部分呈現『鑑古』怎樣連繫今天的世界。這三件不同時空、不同媒材，連表達訊息都不同的東西放在一起，共通點是它們都把一瞬間用藝術凝固，直到今天。」這個組合更有意思的，是它們不約而同在詮釋律動之美。

Hilda續說：「謝景蘭是畫家也是舞蹈家，她的筆觸極具音韻和律動之美。八十年代，朱銘練習太極並將之創作雕塑，由起初展現招式，慢慢發展成捕捉招式之間的變動，以一件靜態的作品去表達動態。最前面是玉舞人，令收藏家很有興趣知道它的起源。」不同時空的產物，將今、古，中、西，有形、舞形之美集於一處，觀賞之餘，引發思考、討論，達至傳承、進步，正是「鑑古識今」的可貴之處。

見證香港收藏界的變遷

「敏求精舍」向來看重成員的品味、志趣，甚於名氣、財富。因此要加入成為他們一員需要成員推薦，互相認識之後，還要八成會員投票贊成，才能加入。陳永達坦言他們看重成員的品格，「大家要談得來，互相交流，才有意思。另外我們也不接受做藝術或古玩買賣的人成為會員，因為有利益衝突。」

「敏求精舍」始於戰後一班南來的商人及藏家，陳永達細說重頭：「他們很多是銀行家、工業家，航運界巨子，熱衷收藏，定期聚會交流，而他們的收藏是不會隨便公開展覽。」時為六十年代，香港正是重要的文物集散地，「虛白齋」、「至樂樓」亦於此時誕生，「直到三、四十年前，漸漸多了醫生、律師等專業人士加入，部份第一代成員離去，交給下一代繼承。」那時正是八、九十年代，香港高速發展，專業人士成為收藏界的生力軍。

收藏不止於擁有，有更大的使命

陳永達亦在這個時期購入第一件瓷器收藏「五彩百子圖蓋罐」。瓷罐通常以花鳥裝飾，這件瓷罐很特別，罐身畫滿活潑生動的小孩，投入不同的玩意，氣氛喜慶。陳永達說：「我和太太都喜歡小孩，當年在拍賣行拍得這件瓷器，標示為明清之間。後來經過專家考證，罐的肩膊位置飾有冰裂紋是清順治時期的特色，這時期較混亂，所以這件瓷器無款。」他求教多方專家、學者，終確認「五彩百子圖蓋罐」為清順治時期器物。這種追根究柢的精神，亦是「敏求精舍」的特色，收藏不止於擁有，更熱衷研究、考證，透過收藏擴闊眼界，慢慢建立自己的品味以至人生觀。

「敏求精舍」另一成員麥溥泰亦喜愛瓷器，在廣闊的瓷器世界找到自己專注的天地，「我收了很多明清瓷器，後來想收藏有一個主題。我喜歡飲茶，漸漸偏向收藏茶具，以宋瓷為主，因為當時的飲茶方法和現在不同。當我收到很有代表性的窰瓷，就開始收文人書房或茶室的文化。」

麥溥泰不止收藏茶具，更用於品茗：「茶具特點是可以使用。你要了解、感受你的收藏，使用它是其中一個好方法。你一邊使用一邊會思考：當時的人為甚麼要這樣用？為甚麼會發展出這樣一件器具？這是我在收藏過程之中最享受的。」

大概就是他們對收藏的熱情和執著，成就了「敏求精舍」集收藏、研究、教育與推廣於一身，媲美博物館的收藏奇蹟。

鑑古識今──敏求精舍六十五周年

日期：2025年8月30日至 2026年1月14日

地點：尖沙咀香港藝術館

門票：$30

