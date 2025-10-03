秋日藝語：「光纖之父」高錕音樂劇、日本爵士鋼琴代表來港演奏！不能錯過港芭聯乘歐洲6大Ballet明星

收藏文章

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

音樂劇 X 高錕 東九文化中心11月開幕

康文署全新文化藝術表演場地「東九文化中心」即將開幕。東九文化中心定位為「本港藝術科技的旗艦場地」，致力推動藝術創作與科技融合。開幕節目以「光纖之父」、諾貝爾物理學獎得主高錕教授一生對科學的貢獻為題材，創作大型音樂劇《一束光—高錕的記憶》，由炙手可熱的音樂劇演員、《大狀王》主角鄚君熾主演，聯同流行歌手葉巧琳、炎明熹、海兒，透過音樂劇展高錕的科學與人文精神。幕後班底由李敏身兼導演、編劇、作詞，嚴勵行作曲、編曲及擔任音樂總監。

《一束光—高錕的記憶》

日期：2025年11月15、16，20至23，27至30日，8pm

地點：牛頭角東九文化中心劇院

門票：$1180, $880, $580, $380

訂票按此

Hiromi’s Sonicwonder 荃灣爵約

曾邀請Chris Botti、Diana Krall來港開show的「荃灣有爵樂」，11月將請來日本爵士鋼琴代表Hiromi （上原廣美），爆紅爵士樂漫畫《BLUE GIANT》電影版的音樂便是由她創作及監製，她的音樂集jazz、funk、pop、rock於一身。她亦是格林美獎、Boston Music Awards、Music Awards Japan得主，游刃有餘又能量爆滿的風格吸引大量香港樂迷。她和小號手Adam O'Farrill、貝斯手Hadrien Féraud、鼓手 Gene Coye，組成了jazz fusion quartet—— Hiromi's Sonicwonder，2023年出版專輯Sonicwonderland獲得好評，終於有機會欣賞他們現場演奏，聽聽他們怎樣打破爵士樂成規，再次體現爵士樂的自由精神。

JITN – Hiromi’s Sonicwonder

日期：2025年11月24日，8pm

地點：荃灣大會堂演奏廳

門票：$880、$680、$480、$280

訂票按此

港芭最強陣容 x 歐洲6大Ballet明星

不得了！La Scala Ballet首席Timofej Andrijasenko及明星首席Nicoletta Manni，英國皇家芭蕾舞團首席Natalia Osipova、巴伐利亞國家芭蕾舞團首席Julian MacKay等星級舞者，將於十月中雲集香港，為香港芭蕾團的《芭蕾群星薈Shape of Grace》同台演出。

Nicoletta 與Timofej 將演出Victor Gsovsky 的《Grand Pas Classique》、András Lukács的《Luminous Pas de Deux》。

深受香港舞迷喜愛的Natalia Osipova，將會聯同昆士蘭芭蕾舞團首席舞蹈員Patricio Revé，合演Kenneth MacMillan的《羅密歐與茱麗葉》陽台雙人舞，及Marius Petipa 的《唐吉訶德》第三幕雙人舞。

網上人氣非凡的馬林斯基芭蕾舞團首席獨舞Maria Khoreva，將與巴伐利亞國家芭蕾舞團首席Julian MacKay，演出Petipa 的《海盜》雙人舞和巴蘭欽的《鑽石》雙人舞。

《芭蕾群星薈Shape of Grace》另一驚喜是胡頌威、梁晉朗會以張國榮的歌曲編創全新舞蹈，香港芭蕾舞團口碑之作《梁山伯與祝英台》、《布蘭詩歌》、《香奈兒：潮流教主傳奇一生》及《愛麗絲夢遊仙境》亦會重現舞台。

香港芭蕾舞團：芭蕾群星薈Shape of Grace

日期：2025年10月15日，7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心大劇院

門票：$1,800、$1,200、$900、$650、$350

詳情及訂票按此







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇