第54屆香港藝術節預售開鑼！盤點10大話題作：坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》、沈靖韜鋼琴獨奏會

明年2月揭幕的第54屆香港藝術節，日前公布詳情並展出預售，最矚目的一定是坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》混合實境鋼琴獨奏會。另外，出爐范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍、香港鋼琴家沈靖韜，將會在藝術節演奏布拉姆斯等曲目。而《苦盡柑來遇見你》的實力女星文素利主演的韓國諜戰劇場《光之帝國》亦是大熱之選。

記者精選了十個話題節目給大家參考。優先訂票即日開始，11 月 28 日前訂票最高可獲八五折優惠。如果你是芭蕾、歌劇重度愛好者，八五折優惠省下的，足夠你多看兩場戲劇或當代舞。

1. 坂本龍一與「鐵皮鼓」《鏡：KAGAMI》

屬於賽馬會創藝科媒系列。教授生前積極參與透過動態捕捉及空間模擬技術的創作，並留下了一場混合實境鋼琴獨奏會，讓樂迷與他見面。

2. 沈靖韜鋼琴獨奏會

演奏布拉姆斯C大調第一鋼琴奏鳴曲，作品1；以及布拉姆斯選自鋼琴曲，作品76、116、118及119等作品。

3. 任奫燦鋼琴獨奏會

炙手可熱的韓國鋼琴家任奫燦，2022年范．克萊本國際鋼琴大賽冠軍得主。2024年憑首張個人專輯《蕭邦練習曲》奪得《留聲機》鋼琴大獎及《英國廣播公司音樂雜誌》年度專輯大獎。音樂會將演奏：蕭邦F小調幻想曲，作品49；舒伯特G大調鋼琴奏鳴曲，D894，「幻想曲」；及舒曼C大調幻想曲，作品17。

4. 《光之帝國》

《苦盡柑來遇見你》的實力女星、韓國影后文素利主演的《光之帝國》，改編韓國星級作家金英夏的間諜小說，北韓間諜在韓國的某個廿四小時，劇力逼人。早前另一影后韓國女星全度妍來演出《櫻桃園》，大獲好評。《光之帝國》值得期待。

5. 林懷民 X 幾米 X FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》

雲門創辦人林懷民，卸下藝術總監重任，放鬆心情為FOCASA馬戲團執導《幾米男孩的100次勇敢》。取材自幾米繪本中那些經典場景與文字，配上充滿能量的音樂，和台灣首屈一指的馬戲團技藝，是合家歡之選。

6. 《酒徒》

香港藝術節委約的本地戲劇節目，往往是可一不可再的組合，就如《我們最快樂》和《罪與罰》。德國劇場導演Sebastian Kaiser，改編劉以鬯的著名小說《酒徒》，演員陣容包括楊洽濤、黃呈欣、施唯、陳琬瑜等，聯同香港演藝學院戲劇學院學生，盛況可期。

7. 捷克布爾諾國家歌劇院—柴可夫斯基《尤金．奧尼金》

捷克布爾諾國家歌劇院載譽回歸，帶來柴可夫斯基改編普希金同名小說的《尤金．奧尼金》，上百歌者、樂手同台，為你高唱浪漫淒美的愛情歌劇。

8. 羅薩絲舞蹈團

來自比利時的Rosas羅薩絲舞蹈團，和荷蘭舞蹈劇場、烏帕塔舞蹈劇場一樣，是舞迷追捧的當代舞天團，卻甚少訪港。今次將會帶來經典之作《羅薩絲之舞》及全新雙人《布雷爾》。

9. 羅伯特 · 波雷《卡拉瓦喬》

意大利芭蕾男神Roberto Bolle，演繹意大利巴洛克時期傳奇畫家Caravaggio暴烈又浪漫的人生，並邀得在香港甚多支持者的Maria Khoreva、Anastasia Matvienko參演，芭蕾迷必看之選。

10. 三年粵歷三百年．傳

粵劇向來是香港藝術節的強項。「三年粵歷三百年」計劃，今屆的主題是「傳」。由阮兆輝編寫的粵劇鉅構《伍子胥傳》，分上半兩部兩天演出，由輝哥飾演伍子胥，夥拍藍天佑、黎耀威、梁煒康、溫玉瑜、鄭雅琪等粵劇精英主演。另有折子戲專場

香港藝術節2026

優先訂票：即日至2025年11月28日

詳情及訂票：https://www.hk.artsfestival.org/tc







