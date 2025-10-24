何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」

收藏文章

市道低迷，港股美股高處不勝寒，部分投資者將資金轉投藝術品收藏。藝術世界博大精深，當代藝術、現代藝術，油畫、水墨、數碼裝置……入門者該如何部署？這次，我們請來瑞銀集團（UBS）的全球財富管理，藝術與收藏家族諮詢資深藝術顧問Carola Wiese，聽聽她如何協助客戶建立藝術收藏，以及UBS怎麼為新手藏家提供一連串協助，給有興趣收藏藝術品的讀者參考。

成為收藏家的第一步

可能你會覺得：瑞銀協助的客戶，豈會是我等朝九晚六再OT的一般上班族？但本科修讀藝術史，自幼熱愛藝術的Carola Wiese想的和你不一樣。收藏藝術的資金永遠有比你更充裕的人，也有沒你資金充裕的人一頭栽進藝術市場。成敗得失還看你的藝術修為和眼界。就算你暫時未儲夠資金買你的第一件藏品，你仍然可以做一位不購買的收藏家。

Carola認為：「每個藝術愛好者都在收集視藝的知識和記憶。你腦海有一個你建立的影像藝術館。無關那些作品有否掛在你家裏，因為這是你心靈的一部分。這就是藝術的真義。你不必擁有那件藝術品。我也有我的腦海中的藝術館，收藏我喜歡但不會擁有的藝術品。」

她不諱言：「不少藏家都是將他們大部分收藏存倉。就算收藏家能購入並擁有藝術品，但收藏的思想性體驗仍是重要的。」

何時購入第一件藏品？

藝術愛好者何時才出手購入你的第一件藏品？ 原有很多時候未必取決於資金，更多是取決於你的見識和信心。

「收藏之前必須做功課。走進畫廊購藏之前必須有充足準備。」她對入門者再三忠告，「偶然隨心購入一件你喜歡的東西，有時是一個很好的收藏起步，但更重要是你需要給自己一些時間去看展覽、行博物館、欣賞主題收藏。我們鼓勵收藏家養成定期研習及閱讀的習慣，最好是每天都抽點時間做做，累積知識。每年去一些藝術博覽。這是我們的工作讓參加者做的。」

去藝術博覽的必要

Carola Wiese認為逛藝術博覽是必須的。她非常喜歡逛巴塞爾藝術博覽和威尼斯雙年展，「可以短時間內看到不同的藝術品及大師級作品，巴塞爾藝術博覽和威尼斯雙年展是芸芸藝術博覽會之中的精髓。收藏家需要不斷學習。多看展覽培養你眼光。問自己展覽中哪件作品是最好的，哪件是你不那麼喜歡的，理由是甚麼。同時要留意藝術市場。可以以此為起點和你的朋友、夥伴和顧問討論。這是一個很好的練習。」I人當道，很多藝術愛好者都是低調而不多話的。但Carola Wiese認為，慣於討論藝術，尤其是分享你對藝術的見解，有實際必要。

她以金融產品作為比喻，「你需要建立投資信心。同理，你需要建立收藏信心。我們支持年輕收藏家建立收藏信心，然後協助他們在拍賣會上競投。讓他們學習不要過度緊張亦不要過度興奮，還有學習訂下界限。當你想跨愈界限你該怎樣做？我們也會討論作品。這非常重要，我們不只放眼一級市場，還有二級市場。我們培養新手藏家，令他們有足夠的信心在藝術市場上立足。」

新晉收藏家的喜好

Carola 強調一位藏家能否屹立於藝術界，在乎的不只資金，更在於他的眼界和信心。「我一直認為藝術收藏的世界有足夠的空間給每個人，無論是上層、中層的藝術商人，或是領先潮流的新畫廊。重要的是你要了解整個生態系統的運作。這和金融市場相似。首先你需要建立知識學養，之後開始測試一下自己，購入一些比較穩陣、比較低價或是兩者兼具的藝術品。慢慢你變得更有信心，便可以嘗試在品味上或價值上大膽一些。我們視藝術為品味的追求。」

門外漢一般認為資深的收藏家會傾向收藏現代藝術或油畫，新晉收藏家偏愛當代藝術及數碼藝術。Carola Wiese表示，工作經驗告訴她新晉收藏家的喜好並不如外界所想，「他們有些不收藏當代藝術，而是偏好古典藝術。而所指的古典，大多數是二戰後的作品。格局正在轉變，這是有趣的也很令人鼓舞。」

建立收藏主題

她亦建議藝術收藏家建立自己的收藏主題：「有時給自己一些規則是好事，例如專注於某時期或地區的收藏作為起步。沒錯，收藏範圍會受限制，但你可以更小心認清好的東西。到建立起足夠收藏信心再將眼光轉向世界。很多資深藏家都是這樣。」

近年數碼藝術（Digital Art）成為藝術博覽會的話題，Carola Wiese對於數碼藝術的發展或作為收藏重點有何看法？

「整體而言，收藏仍是傾向繪畫、雕塑、版畫等傳統媒介。數碼藝術已愈來愈常見，但仍偏向少眾。有意思的是很多數碼藝術家依然同時以傳統媒介創作，這種雙重性是非常前衛。我在香港巴塞爾藝術展上看到很多這類作品，讓我非常驚喜。」







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽