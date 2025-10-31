Art & Living

收藏文章　

31/10/2025Text: IdaPhoto: Ida

一年一度 Art Taipei 回歸！在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛

#Art Taipei #Art & Culture #展覽 #Art Taipei 2025 #Artcation #藝術

　　一年一度的Art Taipei台北國際藝術博覽會，剛於本周一閉幕，記者快閃台北，在現場見到不少熟悉的畫廊和面孔，像貝浩登、漢雅軒、季豐軒、白石畫廊等，亦不乏在Art Central、Art Basel能見到的藝術家名字，像常玉、權能、村上隆，但專誠來看Art Taipei要看的不是這些明星出品。Art Taipei好看的在於它的創意和生命，以及怎樣透過與海外品牌的互動，讓觀眾能從更多角度欣賞台灣藝術。

 

台灣及海外藝術家  吸引力各佔一半

 

　　今屆Art Taipei以 「當代藝術的文化多元與平權 Intersect: Diversity Equals Togetherness」為主題，參展的120家畫廊之中，52家來自海外，68家是台灣本地畫廊，難得一次過看到台北、台中、台南畫廊的精選作品，早前在香港辦過展覽的台灣雕塑家李光裕，亦以一系列荷花主題的參展，四聯屏的青銅立體荷花作品《四季》非常搶眼。

 

台灣藝術家李光裕的《荷意》四聯屏，將中國水墨常見的題材用於雕塑。

 

　　在Art Taipei展出作品的台灣藝術家，老中青皆有，而且繪畫、雕塑、攝影、混合媒體各適其式，在港、日、韓的畫廊展出的作品之間，可以見到東亞文化在當代創作上的影響，以及動漫文化已成為當代藝術創作的重要養分。動蕩的世代出不世的藝術奇才，經濟繁榮的年代是藝術收藏的盛世，不管你抱持哪種心態，Art Taipei都是藝術愛好者尋寶的好地方，場地舒適好逛，坐下來傾談休息的餐飲區多選擇，藝術家的年齡和藝術品的價位跨度寬廣，大部份作品結合藝術性和裝飾性，適合不同類型的買家。

 

韓國藝術家權能的《Artistic Café》(局部)，曾梵志的面具人後是梁朝偉的663，旁邊是Jan van Eyck筆下的男女抱著像奈良美智畫的小孩。

 

韓國藝術家Sangmin Lee以玻璃畫簡約呈現古代器物。

 

常玉的《果盤、花籃與杯具》，1931。

 

台灣藝術家阿咧 A-Lei (葉信泓)的「透明人」系列。

 

Tamagotake筆下的女生，日漫風，吸引不少fans。

 

台灣藝術家劉棟的《禪思》，由小小的方格布碎拼成大幅的佛相。

 

安藤忠雄的畫作，與另一著名建築師Le Corbusier的畫作並置。

 

尼泊爾藝術家才仁．夏爾帕 (Tsherin Sherpa)的雕塑《勝利的天行者》。

 

《康熙來了》主持蔡康永也有畫作參展，另一主持徐熙娣送花籃道賀上了娛樂新聞。

 

台灣藝術家李明則的作品《台灣風》，意趣幽默。

 

北歐服裝品牌J.Lindeberg首次參與Art Taipei，夥拍攝影師蘇益良以「Urban Transitions – 城市邊境」，將服飾作為探索城市語境的工具。

 

10、11月 台北Art Month

 

　　今屆Art Taipei於10月24至27日在世貿展館舉行，共錄得逾七萬入場人次，以下精選12件雅俗共賞的作品，讓你對Art Taipei有個概念。有興趣可於明年10月30日至11月2日到台北逛逛。近年台北著力將十月、十一月塑造成台北藝術月。有點像香港三月的Art Month，大量藝術活動排在三、四月舉行，論規模香港仍是勝一籌。但論步調，如果你不追名家作品，也不計較展品數量，其實在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛也不錯。今年台北十月有Art Taipei、Taipei Art Week、台北數位藝術節，十一月有台北雙年展、金馬影展等，喜歡藝術的人可在台北過一個藝術秋天。

 

Art Taipei和品牌結合的創作及展示做得相當巧妙，這是承豪建村的攤位，將大塊石材當作巨幅抽象畫般展示及欣賞。

 

Art Taipei每年都有MIT｜Made in Taiwan 新人推薦特區，今年入選的藝術新秀包括：王言然、劉恩霖、郭秉恩、劉星佑、洪聖雄、Riley Tu、陳劭彥、吳尚洋。

 

除了展覽、交流、交易、推薦新人，大會還照顧到保育一環，今屆正修科技大學文物修護中心的攤位舉行的「蕭勤作品修復研究特展」也值得細看。

 

明年Art Taipei將於10月30日至11月2日在台北世貿舉行。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

Screen Sensations
You May Also Like
#Art Taipei #Art & Culture #展覽 #Art Taipei 2025 #Artcation #藝術
More on Art & Living
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
關稅戰
More
Share