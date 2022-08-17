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加拿大正打算將Artist's Resale Right引進國內，與英國、法國及其餘90多個國家看齊。所謂 Artist's Resale Right（ARR），即是藝術家轉售權，又稱「追及權」；意指藝術家的作品每一次在交易市場上出售，都能夠得到相若的收入。目前，全球三大藝術品交易市場—紐約、倫敦、香港，只有倫敦有Artist's Resale Right，香港作為一份子，究竟應否該跟從國際標準，引入 Artist's Resale Right呢？有或沒有，當中又有甚麼考量與顧慮？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Alex Yeung, Oscar Wong

Video／Alex Yeung, Oscar Wong

Video Editing／Oscar Wong

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