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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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31/08/2022

ArtInvest：面對離婚時，NFT、Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？該怎麼處理和估值？

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　　面對離婚，不能避免的就是「分身家」，即是雙方分配手頭上的資產。不過，隨著近年元宇宙和虛擬貨幣的興起，新的問題也隨之而來，到底NFT和Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？是否需要寫在Financial Statement裏面？與此同時，相信NFT與其他藝術品都有相同情況，那就是隨著不同因素，價格會有浮動，那麼又該如何估值呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：近年愈來愈多藝術品大割價？買家找Art Dealer有機會以低於市價將作品收藏？現時是出手的好時機嗎？

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Choi

Video／Celia Li, Ashley Choi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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