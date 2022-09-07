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本周藝術界的焦點，一定落在首爾的藝術市場！與Art Basel打對台的Frieze Art Fair入主亞洲市場，選址在韓國首爾舉辦。每每談及這些在香港以外的亞洲城市所舉辦的大型藝術博覽會，大家都不禁問：香港的藝術市場地位會不會被取代？會受到威脅嗎？

香港資金融通上極具能力，又有低稅制，相信這是眾所周知的；而香港人的執行能力、對時間的掌握、以及語言能力也是優勢，但僅僅靠優勢又能否一成不變？香港自疫情以來，在國際觀感上不斷下降，觀感這回事好主觀，卻是靠無數客觀條件形成。而這亦直接的影響國際企業對於在香港營商的疑慮，這會否影響藝術市場發展？此外，香港政府對於文化發展的方向，有沒有對準問題所在？我們所面臨的危機又是甚麼？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Tony Leung, Ashley Choi

Video／Tony Leung, Ashley Choi

Video Editing／Ashley Choi

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