加入最愛專欄 收藏文章

早前我們提及，拍賣行屬於二手市場，但在這個月月尾，蘇富比即將發佈一個項目名為 Artist’s Choice，容許藝術家直接將他們的作品交到蘇富比出售，涉足一手市場。拍賣行涉足一手市場對藝術家、畫廊有甚麼影響？做一手市場和做二手市場的區別在哪？由拍賣行去推廣藝術家，是否有更大的推動力？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

Readmore：

ArtInvest：首屆Frieze Art Fair在韓國首爾舉辦！同是亞洲市場，對香港的藝術市場地位有影響嗎？香港藝術發展面對甚麼危機？

ArtInvest：湊湊春拍熱鬧！為甚麼大熱Mr Doodle作品估價偏低？購藏Damien Hirst的版畫要注意甚麼？Andy Warhol英女皇作品幾錢成交？

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Ashley Choi

Video／Tim Ip, Ashley Choi

Video Editing／Celia Li

下一頁：文字版







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動