14/09/2022
ArtInvest：與英女王相關的藝術作品在短期內會有龐大升幅？蘇富比涉足一手市場，對畫廊、藝術家有何影響？
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早前我們提及，拍賣行屬於二手市場，但在這個月月尾，蘇富比即將發佈一個項目名為 Artist’s Choice，容許藝術家直接將他們的作品交到蘇富比出售，涉足一手市場。拍賣行涉足一手市場對藝術家、畫廊有甚麼影響？做一手市場和做二手市場的區別在哪？由拍賣行去推廣藝術家，是否有更大的推動力？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip, Ashley Choi
Video／Tim Ip, Ashley Choi
Video Editing／Celia Li
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