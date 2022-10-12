Art & Living

ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

加入最愛專欄　 收藏文章　

12/10/2022

ArtInvest：香港藏家喜歡哪些藝術家作品？蘇富比秋拍：受年輕人追捧的KAWS表現如何？Loie Hollowell失守市價？怎樣衡量MR、MADSAKI作品價位？

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #KAWS #ETNet #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #秋拍 #MADSAKI #Loie Hollowell

　　蘇富比在香港的秋拍告一段落，在眾多拍品中，今次將縮窄範圍，聚焦在香港藏家普遍喜歡購藏的當代藝術家作品，分享其作品在是次秋拍的成交結果與走向。若想以合理價格購藏藝術品，首先要做好功課，而查閱過往成交，從數字中不難發現其藝術家的需求和走向；節目經常分享成交價格的對比，但對比價格有沒有準則呢？是以最高成交價去做比較？怎麼才是合理成交價？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

DIVA Bonus賞你：Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

 

參加方法：

1. Like／讚好 DIVA Channel Facebook專頁

2. 訂閱／Subscribe etnet YouTube Channel

3. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3Sk3Rq2

 

Readmore：

 

ArtInvest：未來5至10年是時候整理Andy Warhol作品！哪些該快快放售？再看曾梵志一幅名作貶值3大因素！

ArtInvest：藝術品融資再次成為話題！好處是甚麼？在加息環境下，是否適合借貸投資藝術品？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li

Video／Ashley Tsoi，Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

Staying Fit During Summer
More On ArtInvest
You May Also Like
#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #KAWS #ETNet #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #秋拍 #MADSAKI #Loie Hollowell
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#Ben#Book#Trends#Biotin
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
銀行匯率
More
Share