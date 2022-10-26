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施政報告出爐後，相繼收到不同的人士提問，相關的政策到底會否影響香港成為藝術品交易重鎮的地位。眾觀這次的施政報告，關於藝術的重點都在如何培育香港藝術家，而對於怎麼維持香港繼續成為全球三大交易市場的策略，則沒有明確指示。雖然香港本身的低稅制環境可以吸引到外國畫廊在香港作為基地處理交易，但這個似乎是財政預算則重的地方，而不是施政報告應該注視的。除了培育藝術家、輸出藝術文化，對於全球收藏家、從事藝術品投資人來說，政策對藝術投資有多大益處？香港藝術品投資者最需要甚麼？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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