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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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02/11/2022

ArtInvest：法國藝術家Pierre Soulages逝世！其作品最高峰成交價在何時？藝術家逝世會令作品價格會上升嗎？

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　　法國藝術家Pierre Soulages於月前在法國去世，享年102歲。鍾情於黑色的他被藝術界冠名為「黑色代言人」。他亦是這個節目經常提及的其中一位藝術家。近幾年，他的作品價格在不斷上升，除了中國市場的追捧外，也有可能是有人希望藉著藝術家年邁或逝世，把握機會在相關時間出售獲利。今集就和大家分享一下他的作品的近年成交，以及最高峰的成交期，究竟藝術家的死亡能否帶動作品的價格？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：怎看施政報告的文化藝術政策？如何維持香港藝術品交易重鎮的地位？藝術品投資者最需要甚麼？

 

藝術品怎樣擺放會影響保險賠償！怎樣才合符賠償準側？Reasonable Precaution條款是保險公司的尚方寶劍？

 

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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