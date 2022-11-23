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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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23/11/2022

ArtInvest：藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？

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　　近期有環保人士在外國以破壞藝術品的方式表達訴求。據統計在過去短短幾個月之間已經有92間美術館因此遭殃。不管道理如何，這引伸一個問題：如果作品因為種種原因受損，美術館能否得到保險賠償？保安級別是否會影響保險賠償？再者，是否所有藝術品都可以投保？蒙羅麗莎、故宮名畫受唔受保？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

海外購藏藝術品時，要留意哪些陷阱？藝術品可退貨？「托市」是否犯法？

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip , Ashley Tsoi

Video／Tim Ip , Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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