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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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30/11/2022

ArtInvest：投資藝術品不能太感情用事？短炒忌買哪些作品？持畫多久放售才恰當？近期拍品焦點：Morandi、Andy Warhol、朱德群作品成交

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　　曾做過一個問卷調查，題目是購買藝術品的目的是甚麼，是為了欣賞？還是為了獲利？甚或是既欣賞又獲利？問卷最終派了給一千位收藏家，印象中大概七成藏家都是選擇最後的選項——既欣賞，又希望能夠獲利。但其實當作品價格上升，如果是欣賞為主，很多人都不捨得出售，那麼將有可能錯過價格的高峰，未來有機會虧錢離場。投資藝術品要保持清晰的頭腦，遇上同一幅作品短期內在市場上出現，短炒獲利的機會有多大？短炒又要注意甚麼？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？

 

海外購藏藝術品時，要留意哪些陷阱？藝術品可退貨？「托市」是否犯法？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li ,Ronald Chang

Video／Celia Li ,Ronald Chang

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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