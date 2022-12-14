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不少人剛開始接觸藝術品投資時，會從古典大師作品入手。原因非常簡單，就是相對於當代藝術作品而言，古典大師作品通常比較容易理解；再者，古典藝術並沒有想像中那麼昂貴；不過，購買古典大師作品和當代藝術作品的策略可謂差天共地，當中隱含的風險和細節亦有不同；若作為投資初哥，古典藝術是不是好的開始呢？當中有甚麼風險要注意？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li , Ashley Tsio

Video／Celia Li , Ashley Tsio

Video Editing／Celia Li

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