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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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28/12/2022

ArtInvest：4個在法國買賣藝術品的要點！一定要支付藝術家轉售權？同拍賣行、畫廊和藝術家買藝術品有何唔同？請來逾30年經驗的藝術法律專家Jean-François Canat一一解答

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　　自從脫歐之後，歐洲的藝術市場慢慢由英國逐步移去法國。而近期，Art Basel也選擇打入法國市場，而且頗為成功。作為藝術愛好者，除了在香港本地購藏藝術品之外，有時難免會在外國見到一些心水作品，當地的法律與購藏藝術狀況關係甚大。以法國為例，法國的法律體制是大陸法，與香港的普通法不同，因此在購藏藝術品時，有不少地方注意。今次ArtInvest特意請來Jean-François Canat（Co-Founder of UGGC Avocats），一位在法國處理藝術品法律事宜逾30年的律師，讓他為大家分享幾個常見話題；好像在法國不同購藏藝術品的渠道，甚或每次買賣，是否都要支付藝術家轉售權；還有NFT在法國的趨勢等等，讓大家在法國購藏藝術品時，有一個更加清晰的了解。

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li , Ashley Tsoi

Video／Celia Li ,Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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