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很多明星現在都加入藝術品收藏行列，當中最為人所知曉的莫過於是亞洲天王巨星周杰倫。他的藝術收藏品多如繁星，其中立體主義派的代表畢加索也是他的心頭好，今次就從周杰倫的一張畢加索開始說，看看同類型畢加索作品的近年走勢，以及一些所謂After Picasso在藝術市場上是否受歡迎？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip,Tony Leung

Video／Tim Ip,Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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