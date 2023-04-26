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每每談及藝術收藏，總覺得門欄好高；但若不是以投資心態購藏藝術品的話，你是否會覺得輕鬆些許？有人買藝術品為投資收藏，有人則為了佈置家居；若是後者，藝術家或作品是否有大幅升值潛力，未必是優先考慮的事情。那麼，想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？以香港為例，究竟甚麼形狀和尺寸、顏色和主題最受歡迎呢？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi



Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

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