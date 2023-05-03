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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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03/05/2023

ArtInvest：中國畫特別盛行以尺寸計算價格？作品尺寸愈小愈容易轉手？甚麼尺寸的畫作適合長線持有？

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　　上集主要和大家分享了若想為家居添置一些藝術品，可以從哪幾方面入手，最基本可以從尺寸、顏色和題材作為購買藝術品的參考。當中，尺寸大小在不同的範疇中又是另一個熱門話題。「Does size matter in the art world?」今集就和大家分享幾個關於作品尺寸如何影響價錢、轉手難程度，以及稅項問題！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？哪些尺寸、顏色、主題較受歡迎？

ArtInvest：Hermès控告NFT創造者的MetaBirkins侵權勝訴！如何平衡二次創作與商標版權之衝突？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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