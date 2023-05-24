Art & Living

ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

加入最愛專欄　 收藏文章　

24/05/2023

ArtInvest：Louise Bourgeois巨型蜘蛛以＄2.55億港元拍出、奈良美智畫作拍賣前收回？盤點近期藝術市場的拍品

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #家居佈置 #價格 #etnet #尺寸 #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Art dealer #轉手

　　雖然全球加息步伐放緩，但對於難以套現的藝術品，有不少投資者都會卻步，尤其是比較大額的藝術品，更不時見到拍賣前 withdraw，顯示價位未到。過去星期三的幾場重要拍賣中，有些作品成績強差人意，有些則超額成交，當中已故法國藝術家Louise Bourgeois的大蜘蛛雕塑以約＄2.55億港元拍出，成為拍賣史上第三貴的女性藝術家；而奈良美智的一幅作品竟在拍賣被收回，一起看看近期藝術市場的焦點拍品。

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？

ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Celia Li

Video／Tim Ip, Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On ArtInvest
You May Also Like
#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #家居佈置 #價格 #etnet #尺寸 #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Art dealer #轉手
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share