28/06/2023
ArtInvest：邦瀚斯拍賣行現當代藝術部主管分享！當代藝術市場的吸引力、年輕藏家喜歡甚麼類型的作品、購藏藝術品的貼士！
今集，ArtInvest很高興邀請到一位拍賣行專家——邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部的主管Marcello Kwan，和大家分享關於當代藝術市場、拍賣行的一些趣事及見聞。當中包括當代藝術市場有甚麼吸引力？拍賣行在激烈競爭下，如何爭取到一些優質的作品？如何和香港藝術家黃進曦一拍即合？年輕收藏家喜歡收藏甚麼類型的作品，以及其收藏品味；還有作為一個新晉收藏家，若想收藏藝術，有何貼士？
o
嘉賓：Marcello Kwan
Readmore：
ArtInvest：蘇富比紐約Digital Art Collection總拍價近1,100萬美元，NFT將再次出現另一個高峰？
ArtInvest：等待藝術市場復甦時，投資新晉藝術家是一個不錯的方向？哪些新晉藝術家值得留意？
Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li, Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
- 1
- 2