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在結束鬧得沸沸揚揚的官司後，不時能看到Johnny Depp在社交媒體分享步入正軌的生活點滴，而電影、音樂、藝術則成了他的調解劑。正當大家期待在銀幕上重見他之際，不僅有消息釋出Johnny Depp重回影壇，接任法國電影《The Favorite》中的路易十五一角，還有消息指他將再次擔任導演，並夥拍兩名電影製作人Al Pacino和Barry Navidi等人一同合作，製作傳記電影《Modigliani》。

這是Johnny Depp繼1997年首次執導電影《The Brave》、相隔25年後的嘗試，而這次他要訴說的對象是意大利藝術家莫迪里亞尼Amedeo Modigliani的故事。

Amedeo Modigliani 是二十世紀表現主義的意大利畫家，以女性人像、裸女聞名，他的畫風於當時的歐洲而言，實屬大膽，因此受到不少爭議。Modigliani 的一生只有35年，既短暫且悲情。他自幼患上頑疾，深受病痛的折磨，直至第35個年頭因肺結核而去世。去世前，他如Van Gogh一樣，並未獲得該有的掌聲和別人的認同，包括他於1917年的展覽中，所展出了一系列裸女畫像，當時的法國警方以猥亵為由，對他進行審查，而這個首展也成了他生前的最後一次展覽。

都說眼睛是心靈之窗，在Modigliani的人像中，不難看到眼睛，卻並非每一幅都是直達心靈之處，還是說那空洞的眼神其實就是他的心之所在？

Modigliani的故事再此之前，也曾有電影詮釋過。這次由Johnny Depp執導並呈現，他表示，「能夠將 Modigliani 先生人生的故事帶到螢幕上，是我感到非常榮幸與謙卑的。其人生是一段艱辛，但最終取得成功的，普遍人們都能夠認同的故事。」







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