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繼皮皮樂迪的大型夏季展覽後，大館於冬季迎來了另一個大型展覽——「神話製造者——光．合作用 III」，以「酷兒神話」為靈感、LGBT+為主題，展出超過100件的新舊作品，包括40年代到90年代的作品，以及當代藝術家的創作，由繪畫到攝影、裝置到雕塑、錄影作品等媒介，探索與訴說當代神話與身體實踐。

展覽由 Inti Guerrero 及黃子欣策展，與驕陽基金會合辦，主要分為三大章節，分別是「第一章 酷兒神話：台上和台下的神話」、「第二章 身體政治：刑事化、控制和反敘事」和「第三章 酷兒未來：去物質化、轉化及新語態」；由從前的神話故事形象去反觀一直所認知的男女性別，繼而探討社會規範下，身體政治、權力、控制和刑事化等問題，最後以轉化為題，身體被重新認知及構思。

談及酷兒文化，似乎總離不開對性別與身體的探討與認知，而這些也成為了藝術家們的靈感來源，甚至作品的載體。或許LGBT+的概念於近代才被賦予，但從過去所勾勒的神話人物中，那雌雄同體、男女易裝的形態，巧妙的與性別認知做連接。然而，以身體為載體的作品，似乎暗暗地帶著一種控訴，如新加坡藝術家羅子涵的《恥辱印記（藝術家身體上的軟下疳痕跡）》和《藤條印記（藝術家身體上的香煙燒痕）》，以1994年傳奇表演《藤條兄弟》的藝術研究為主，講述對同性戀者處以鞭刑，而這種司法體罰至今還存在於某些殖民地。還有鄭波的《蕨戀I》，同樣以自身的身體為載體，深入叢林，與植物纏綿，除了表象的性慾與情慾外，還反映出人類長期以來對於自然的濫用。

參展藝術家包括：

藝術家：Bunny Cadag、陳翊朗、鄭淑麗、張漢明、莊偉、Club Ate（Justin Shoulder & Bhenji Ra）、Roy Dib、范加、Chitra Ganesh、長谷川 サダオ（Sadao Hasegawa）、符芳俊、細江英公、侯俊明、謝宇恩、黃卓寧、陳甲骨、鄭恩瑛、廖家明、連潔 & 恩佐．卡馬喬、羅子涵、Ly Tran Quynh Giang、吳承祖、吳家安、Alfonso Ossorio、彭倩幗、鮑藹倫、Sornchai Phongsa、Khairullah Rahim、任航、Anne Samat、宋祖承、Tejal Shah、商亮、Raqib Shaw、單慧乾、Sputniko、譚浩、杜子卿、曾廣智、真善美村、傅丹、王水、Apichatpong Weerasethakul（阿彼察邦．韋拉斯花古）、黃嘉瀛、黃馬鼎、吳佳儒、西亞蝶、円奴、楊沛鏗、姚少龍及黃琦㼆、吉行耕平、楊嘉輝、鄭波、Bruno Zhu

神話製造者——光．合作用 III

地點：大館當代美術館

日期：2022年12月24日至2023年4月10日

時間：星期二至日上午11時至7時 | 星期一閉館







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