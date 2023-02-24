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沒有藝術點綴的三月，怎能叫藝術三月？自2019年以來、疫情的衝擊之下，以往所期待的藝術盛事、活動不是沉寂了一輪，就是打了折扣。直到近月，Art Basel釋出今年的參展畫廊名單，比起去年的130多間參展畫廊，今年將有177間畫廊參與，當中更有21間是首度加入；雖不及疫情前的高峰，但見到回升的數字，不禁讓人期待這熱鬧的氣氛。

除了參展畫廊的數量回升，也有多個特別展區重返現場，分別是「藝聚空間」、「策展角落」、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」；加上原有的「亞洲視野」、「藝術探新」、「藝廊薈萃」、「藝文出版」，想必大家也要花上一日去探索。

當中，要數最讓人期待的特別展區必定是匯集多件大型裝置藝術的「藝聚空間」，由第59屆威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor將第六度擔任藝聚空間策展人。「藝聚空間」今年以「此時．當下」（This present, moment）主題，展出13件極具規模的作品展出。包括楊沛鏗的《屋簷下的擁抱先生》，以植物生態與靜物擬人化的情感為主線的作品；還有香港藝術家林嵐帶來長達14米的作品—《推車派對》，以舊布料的拼接而成，靈感源於藝術家對女工的童年回憶；此外，還有藝術家Gimhongsok的作品《沉默的孤獨》，以勞動人口為靈感，探討勞動價值；以及烏克蘭藝術家Stanislava Pinchuk的大理石裝置作品《The Wine Dark Sea》、Carlos Aires的雕塑裝置作品《Like Tears In the Rain》和吳山專及Inga Svala Thórsdóttir仿照教堂拱頂的作品《拱林》，邀人走進其中，散步停留。

另一件焦點做則有瑞士藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）於M+幕牆展出的《信手不渝》流動影像作品，作品是M+委約創作，但得巴塞爾藝術展及瑞銀集團共同支持。皮皮樂迪．里思特去年於大館的夏季大型展覽可算非常成功，展覽打破了以往大家對錄像藝術的框架，不同形式的展示與說故事的方式為觀者帶來新的衝擊與靈感。

此外，特別展區「策展角落」內，將有15間參展藝廊會以亞洲為主題，帶來藝術家個展。同期的「與巴塞爾藝術展對話」，亦會在四天展期內，邀請超過85位講者嘉賓，包括藝術家、藝廊創辦人、策展人、藝評人、收藏家等，與觀者進行分享與對話。

今年Art Basel 不設現場購票，購票可於此處查詢。

Art Basel 2023

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）

貴賓預展（只限獲邀請人士出席）

2023年3月21日（星期二）中午12時至晚上8時

2023年3月22日（星期三）中午12時至下午5時 | 開幕之夜 下午5時至晚上9時

2023年3月23日（星期四）中午12時至下午2時

2023年3月24日（星期五）中午12時至下午2時

2023年3月25日（星期六）上午11時至中午12時



公眾參觀

2023年3月23日 （星期四）下午2時至晚上8時

2023年3月24日（星期五）下午2時至晚上8時

2023年3月25日（星期六）中午12時至下午6時