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羅丹曾說過，「生活中不是缺少美，而是缺少發現美的眼睛。」在發現美之前，蔣勳曾在《美的曙光》中提及：「人類的手是一切美的起點，在曙光照耀下，一雙雙的手開始了雕刻、摶揉、編織，開始了切、磋、琢、磨。」人類自活動以來，就嘗試透過觸覺、聽覺、嗅覺、聽覺等感官，用雙手創造和記錄生活，循著這些痕跡，後世人也讀到了從前的故事、文化與歷史。

近日，香港故宮文化博物館以金器為主題，推出特別展覽——「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」。展覽由香港故宮文化博物館館長吳志華博士、副館長王伊悠博士、首席研究員焦天龍博士、副研究員黃煒均博士和助理研究院喬夢博士等人策展，以華夏文化為主線，展出逾220套古代金器，前後跨越三千多年歷史，最早可追溯到公元前十八世紀。

展覽主要分為三個部分，包括「新風：草原與早期中國」、「互鑑：吐蕃與唐」、「融和：遼宋至明」，故事由青銅時代的北方草原和中原貴族開始，以致吐蕃和唐代、再到遼、宋、元、明，循序漸進的訴說金器的發展與互相之間的影響。從「新風：草原與早期中國」這部分中，觀者可欣賞到一些較為簡約、樸素的黃金飾品，如兩件被認為是鼻飲或臂釧的飾品，也是中國境內目前最早的黃金製品之一。相較於米索不達米亞與古埃及而言，黃金製品在中國史前還是出現的比較晚，算不上普遍，多見於北方地區，以飾品形式出現，現場可看見一些鑲嵌了綠松石等的耳環和胸飾。後來，受游牧民族斯基泰的影響才逐漸被廣泛使用，並加以動物飾紋的樣式，如一般見於貴族身上的動物紋冠。從這些黃金製品上的動物飾紋中，可追溯到青銅時代的北方草原與游牧民族的文化與生活痕跡。

來到「互鑑：吐蕃與唐」這部分，相信可感受到兩個十分鼎盛的王朝時代。然而，黃金製品在北方與中原的意義和地位其實也十分不同。在北方，黃金被視為地位的象徵；現場可見一些騎射武士型飾牌、異獸銜花枝紋馬鞍飾片等，不難聯想到騎射與馬在吐蕃文化中的重要性。而在中原，黃金則被用作青銅與玉的點綴，多數依附在某些物料和載體上，但經過朝代的轉變與發展，黃金製品在南方也逐漸確立了自己的地位，到了唐朝，已然成為精英階級的禮制和日常用品。

黃金製品來到宋、遼、明、元之後，變得更多普及，除了貴族以外，也逐漸出現在百姓階層，包括生活裝飾及婚嫁用品。在「融和：遼宋至明」這部分，可以見到更多不同款式的黃金製品，隨著不同工藝的出現，黃金製品的款式比從前更為精緻、複雜和輕巧，現場展出了不同的發簪、飾品等，而「首飾」一詞，也在此刻成為了專指女士的飾物。

「金彰華彩」是香港近年最為大型的金器展覽，而展覽中的大部分藏品由夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈，另外還有夢蝶軒借展的珍藏，透過這些來自不同時代的黃金製品，細細傾聽不同朝代的故事。

金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器

地點：香港故宮文化博物館展廳 9

日期：2023年2月22日至9月25日

查詢展覽詳情。







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