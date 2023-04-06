收藏文章

繼Art Basel 完場後，會展迎來了蘇富比一年一度的春季拍賣。與此同時，適逢今年是蘇富比落戶亞洲的50週年，在拍賣預展中，可見到不少讓人眼前一亮的作品，當中包括了張大千少之又少的金屏風畫作《花開十丈影參差》、奈良美智的《乳白色湖中》、草間彌生的青銅南瓜雕塑《南瓜（L）》與鏡屋作品《我心飛向宇宙》等，而日前一連幾場的拍賣也揭曉了不少焦點拍品的成交！

在香港蘇富比50週年晚間拍賣的作品中，張大千的《花開十丈影參差》以兩億一千五百六十萬，連佣金約兩億五千多萬落錘成交。作品創作於1973年，當時的張大千已移居美國，也是潑墨潑彩的成熟期。畫面繪畫了張大千鍾愛的荷花，糅合標誌性的潑墨潑彩，金屏風上的那藍那綠，虛實的疊合在畫面之中，寫意、簡逸；綻開的荷花在金色屏風輝映之下，顯得更為秀麗。這幅潑彩荷花繪畫在日本金屏風上，是他為數不多的金屏風作品之一，具目前的公開資料顯示，只有6件。而這幅作品亦成了目前張大千在拍賣史上，第三高價之作品。

另一邊廂，當代藝術依舊有常客奈良美智、草間彌生、Loie Hollowell、劉野等人作品。奈良美智其中一幅作品——《乳白色湖中》（2012）以1.6億港元成交，作品尺幅頗大，亦是首登拍場。奈良美智筆下標誌性的小女孩置於畫面中央，半身浸泡在湖里，面帶微笑的凝視前方。作品背景是簡約的白色調子，讓整個畫面看起來十分和諧。

M+慶祝一周年之際，帶來了草間彌生的大型個展之外，LV也推出了一系列聯乘，讓草間彌生今年的身影可謂遍布全世界。今次蘇富比帶來的拍品——《南瓜（L）》（2014）屬於青銅南瓜系列，此拍品是系列現存最大型的一個，最後以6264萬港元成交，成為藝術家目前最貴的雕塑作品。而另一件草間彌生的焦點拍品是鏡屋作品——《我心飛向宇宙》（2018），估價以2,000萬 – 3,000萬港元，最後以2,586 萬港元成交。

近十年來，除了現當代藝術和西方藝術的主場外，拍場上是多了不少亞洲藝術的身影；與此同時，旅法藝術家與以繪畫女性為主題的作品頗受藏家歡迎，最為顯著的不外乎留法三劍客——趙無極、朱德群、吳冠中，另外還有常玉、林風眠、潘玉良、謝景蘭、姜明姫等人，而東南亞的藝術家及作品也逐步崛起，以越南藝術家黎譜為例，其近年的拍品及價格逐步上升。黎譜也是旅法藝術家，筆下作品常見於水墨、水粉絹畫，以越南女子為主，帶著濃厚的東方風韻。今次拍賣帶來了他的《花園裏的家庭》，創作年期約為1938年，是藝術家回到法國定居的翌年，作品最後以1,860 萬港元成交。

查詢：Sotheby’s







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名