收藏文章 連卡佛限時座椅展覽「HUNDRED」:從一百張Designer Chair中,感受融入藝術與建築美學的設計 一個人、一個家,究竟需要多少張座椅?座椅,總是悄無聲息的置於家中一隅,非常自然的邀人坐下休憩,但這樣一個安靜、低調的存在,卻是不少設計師的情意結。座椅從線條、幾何之美到功能性主義,智慧與美學的縮影。 日前,連卡佛帶來了限時座椅展覽店「HUNDRED」,展出一百張百年Designer Chair。這些座椅的設計者有家具設計師、藝術家,也有著名建築師,展出的作品中,年份更橫跨二十世紀至今,當中少不了一些具影響力的經典設計。展覽將時間線的開端設定在二十世紀,是因為那是一個物料與製造技術有嶄新發展的年代,不少設計師、藝術家與建築師打破傳統的形態與框架,糅合建築美學將家具昇華為藝術。設計眾多,為此精選部分作品,與大家分享。 #1 HEM Boa Pouf 座椅Boa Pouf是瑞典品牌Hem與荷蘭設計師Sabine Marcelis 合作的作品。它的外形就如甜甜圈,有三個溫柔的色調,分別是棉花糖色、燕麥色與黃色,十分療癒和可愛。沒有明顯接縫的設計將簡約這件事再度昇華,突顯極簡、幾何與質感之美。這個設計花了兩年時間研發,看起來柔軟的座椅裡,隱藏了木質核心,以支撐一個人坐在上面的重量。 #2 Magis Spun 來自意大利的品牌Magis的這款Magis Spun扶手椅相信不少人都有見過,螺旋形的設計讓你坐上去之後,可以360度旋轉,增添不少趣味及玩味。椅子的設計者是Thomas Heatherwick,是一個在螺旋狀態下,集幾何、線條和平衡之美的設計,置於家中,又如雕塑一般。 Magis Spun $6,700 #3 B&B Italia Up5 同樣來自意大利品牌的B&B Italia中,這款Up5的座椅就如媽媽的懷抱。這把座椅誕生於50年前,運用了當時開創性的彈性布料,雛形的設計是採用了聚氨酯泡沫,因此可以將家具進行真空壓縮後進行運輸。2000年時,品牌重新設計了這款椅子,將原本需要充氣和扁平包裝的座椅進化為實心Up5,也就是現在市面上的版本。 #4 HEM Faye Toogood Puffy Chair 除了可愛療癒的Boa Pouf Chair,HEM 另一款與設計師Faye Toogood合作的Puffy Chair同樣讓人印象深刻。座椅糅合了時尚元素,以不銹鋼架為支撐點,配以蓬鬆、柔軟、舒適的布料,剛柔之間的反差帶著矛盾,就如坐在/躺在一張鋪著棉被的座椅之上。 #5 Cassina LC 4 出自建築大師Le Corbusier之手的經典Cassina LC 4 亮相於1928年,也是整個系列中,唯一一把躺椅的設計。座椅的設計以人性化與功能化為本,底部是不銹鋼支架,結合人體弧度、姿勢和平衡點,還有可調整的斜度,提供合適的承托。 現場還有不少經典的設計,不妨就以此為始,從這一百張顏色、形狀、特性、功能各異的Designer Chair中,細細感受上世紀至今,座椅在風格與工藝上的傳承與變化。 「HUNDRED」 時間:即日起至5月21日 地點:太古廣場連卡佛家居與時尚生活店 | 金鐘道88號太古廣場1樓126號鋪 查詢:2118 2288

