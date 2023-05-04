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一個人、一個家，究竟需要多少張座椅？座椅，總是悄無聲息的置於家中一隅，非常自然的邀人坐下休憩，但這樣一個安靜、低調的存在，卻是不少設計師的情意結。座椅從線條、幾何之美到功能性主義，智慧與美學的縮影。

日前，連卡佛帶來了限時座椅展覽店「HUNDRED」，展出一百張百年Designer Chair。這些座椅的設計者有家具設計師、藝術家，也有著名建築師，展出的作品中，年份更橫跨二十世紀至今，當中少不了一些具影響力的經典設計。展覽將時間線的開端設定在二十世紀，是因為那是一個物料與製造技術有嶄新發展的年代，不少設計師、藝術家與建築師打破傳統的形態與框架，糅合建築美學將家具昇華為藝術。設計眾多，為此精選部分作品，與大家分享。

#1 HEM Boa Pouf

座椅Boa Pouf是瑞典品牌Hem與荷蘭設計師Sabine Marcelis 合作的作品。它的外形就如甜甜圈，有三個溫柔的色調，分別是棉花糖色、燕麥色與黃色，十分療癒和可愛。沒有明顯接縫的設計將簡約這件事再度昇華，突顯極簡、幾何與質感之美。這個設計花了兩年時間研發，看起來柔軟的座椅裡，隱藏了木質核心，以支撐一個人坐在上面的重量。

#2 Magis Spun

來自意大利的品牌Magis的這款Magis Spun扶手椅相信不少人都有見過，螺旋形的設計讓你坐上去之後，可以360度旋轉，增添不少趣味及玩味。椅子的設計者是Thomas Heatherwick，是一個在螺旋狀態下，集幾何、線條和平衡之美的設計，置於家中，又如雕塑一般。

Magis Spun $6,700

#3 B&B Italia Up5

同樣來自意大利品牌的B&B Italia中，這款Up5的座椅就如媽媽的懷抱。這把座椅誕生於50年前，運用了當時開創性的彈性布料，雛形的設計是採用了聚氨酯泡沫，因此可以將家具進行真空壓縮後進行運輸。2000年時，品牌重新設計了這款椅子，將原本需要充氣和扁平包裝的座椅進化為實心Up5，也就是現在市面上的版本。

#4 HEM Faye Toogood Puffy Chair

除了可愛療癒的Boa Pouf Chair，HEM 另一款與設計師Faye Toogood合作的Puffy Chair同樣讓人印象深刻。座椅糅合了時尚元素，以不銹鋼架為支撐點，配以蓬鬆、柔軟、舒適的布料，剛柔之間的反差帶著矛盾，就如坐在/躺在一張鋪著棉被的座椅之上。

#5 Cassina LC 4

出自建築大師Le Corbusier之手的經典Cassina LC 4 亮相於1928年，也是整個系列中，唯一一把躺椅的設計。座椅的設計以人性化與功能化為本，底部是不銹鋼支架，結合人體弧度、姿勢和平衡點，還有可調整的斜度，提供合適的承托。

現場還有不少經典的設計，不妨就以此為始，從這一百張顏色、形狀、特性、功能各異的Designer Chair中，細細感受上世紀至今，座椅在風格與工藝上的傳承與變化。

「HUNDRED」

時間：即日起至5月21日

地點：太古廣場連卡佛家居與時尚生活店 | 金鐘道88號太古廣場1樓126號鋪

查詢：2118 2288







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