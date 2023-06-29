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談及Freddie Mercury，相信大家很自然就會聯想到他在舞台上的精彩表演，嘴邊也會不自覺哼起《Bohemian Rhapsody》或《We Are the Champions》等經典歌曲。作為英國搖滾樂隊Queen的靈魂人物，Freddie Mercury的一生雖然短暫，但卻留下了一首又一首的經典的歌曲，以及與光輝的時刻。

Freddie Mercury除了是一名注定不平凡的表演者外，還是一個名副其實的收藏家。他對於稀珍的古董、精緻的擺設，以及不同類型的藝術品也十分熱愛。鍾愛跑拍賣會的他，曾在一次訪問中提及，若有一天不再在英國居住，他將非常想念蘇富比（拍賣行）。

「我喜歡被漂亮美好的事物包圍。我憧憬維多利亞時期的生活，身邊盡是精致的小玩意。」

—費迪．墨格里Freddie Mercury

Freddie Mercury將愛將林林總總心儀的小玩意、藝術品和古董統統帶回家，紛紛擺放在他位於倫敦西區肯辛頓的「花園寓舍」（Garden Lodge）的各處角落中。他的收藏範圍可謂十分廣，從時尚首飾到舞台戲服、從家具用品到古董擺飾、從日本版畫到西方油畫，當中包括野獸派亨利·馬蒂斯的《黑色背景上的白色面具》、巴布羅·畢加索的《戴黑帽的賈桂琳》，以及馬克·夏加爾和喬治·布拉克的作品等。鍾愛日本文化的他，更將地下室佈置為充滿東洋氣息，以及和風設計的「日本房間」；裏面放滿了來自日本十九世紀至二十世紀的藏品，包括大正至昭和時期陶瓷以及江戶時代漆器，還有一系列浮世繪木刻版畫，當中包括了歌川廣重的《大橋安宅驟雨》。這幅版畫出自歌川廣重的「名所江戶百景」系列，就連梵高都十分喜愛，更一度臨摹為《The Bridge in the Rain (after Hiroshige)》，現藏於阿姆斯特丹的梵高博物館。

蘇富比於日前釋出「Freddie Mercury 的世界」專場拍賣系列，將於9月在倫敦舉辦多場不同主題的拍賣會，包括「情迷日本」、「回到花園寓舍」、「舞台之光」等不同主題的拍賣，向大家展示Freddie Mercury從未公開亮相的私人收藏。這些珍藏從舞台服飾到家具擺飾、從古董到藝術作品等，多達1500多件，而在拍賣會之前，蘇富比正舉辦世界巡迴展覽，於紐約、洛杉磯、香港和倫敦率先展出其經典及焦點拍品。在香港的巡迴展中，就展出了Freddie Mercury的最後一次巡迴演唱會「The Magic Tour」中穿戴的「王冠」服飾，還有經常在舞台穿著的經典運動鞋履、《We are The Champions》歌詞手稿、《Killer Queen》歌詞手稿、獎座、以及上述歌川廣重的《大橋安宅驟雨》木版畫等作品，讓人感受除「音樂」以外的Freddie Mercury。

Freddie Mercury珍藏拍賣預展

香港 | 即日起至6月30日 | 上午10時至晚上6時

地點：金鐘太古廣場1期5樓 香港蘇富比藝術空間

倫敦 | 8月4日至9月5日

詳情待定

查詢：Sotheby’s







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