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再過兩天就正式踏入12月，又是節日的月份！雖然香港不如外國般有著白色聖誕，不過一年難得一次的慶典，當然要為家居添置一絲聖誕氣氛。一如以往，來自日本的家飾品牌Francfranc每年也會推出各式聖誕裝飾，既有不同尺寸的聖誕樹，又有充滿節日氣氛的佈置小物，不管大客廳或是小蝸居，也能在這裏找到佈置靈感！

Francfranc每年最吸引的，想必也是集齊了不同大小款式的聖誕樹供大家選擇，當中以聖誕樹入門套裝尤其受歡迎。除了原有的 60cm和 150 cm版本，今年Francfranc特別新增了180cm聖誕樹入門套裝，不同尺寸各有粉絲，套裝包含聖誕樹的所有必備品，分別有綠色、粉紅色和金色三種選擇，易於融入家居佈置，看著也叫人心情變好。

喜歡把聖誕樹放在桌面觀賞的話，有同樣人氣的桌面樹系列，小小的一棵能置於書桌、 玄關或窗台等空間，方便打理；若追求藝術感，BRUNCH Tree則是編輯首推，樹枝造型既適合作為冬季的家居佈置，節日過後亦可繼續當成藝術擺設，一物二用，增添個人家居風格。

聖誕節又怎能少了節日感覺滿滿的聖誕花環！除了傳統聖誕花環，Francfranc亦有以白色作主角花環，時尚感大大加分，白色的花環優雅不浮誇，更易和不同風格的房間搭配，臨近節日掛在房門，也是種小確幸！

除了聖誕樹和花環，小擺設同樣可愛。聖誕限量音樂鳥能隨動作感應器唱出6首不同的聖誕歌曲，生動趣緻； Snow Globe Dinosaur M恐龍小雪球則充滿玩味感，既醜又萌，不論是送禮還是放在家中，也能逗人一笑吧！

查詢／購買：Francfranc







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