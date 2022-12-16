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上星期參加了「FACESSS X FAT COFFEE WITH 聯乘企劃」聖誕慶祝活動，這個可算是接近三年以來，久違了的盛大In Store Party，據知當日邀請了250人出席，雖然大家仍然需要戴上口罩，但都有一種終於可以「熱鬧」的感覺！

Facesss 以往一向都有舉辦Shopping Night的傳統，每次內容都有不同，記憶中曾有DJ打碟、影相位（以前是即影即有相片／Photo Box）、Mocktail Bar、Candy Bar、Body Tattoo 、化妝、髮型服務，當然少不了美妝大折扣和優惠，的確是很適合Girls Day／Night Out 的購物消閒活動。

是次Come Back的Crossover很有心思，邀請了咖啡與生活時尚品牌FAT COFFEE WITH合作，推出聯乘限定發仔禮品及Whatsapp Stickers，更在賣場內開設期間限定店，由即日起至2023年2月28日，屆時客人可品嚐到來自北海道的咖啡及其他特式飲品，大大隻發仔Figure相信也會成為打卡熱點。

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FAT COFFEE WITH是Dear Jane 的Jackal Ng的品牌，吉祥物是一位飲用了大量咖啡因，刺激得舉高雙手的肥仔「阿發」。Jackal希望這品牌能為玩家、用家的生活帶來像咖啡因般即時且大量的刺激，FAT不是肥，而是「發」，WITH則代表與不同單位一齊合作crossover，跟日本、香港及其他地區的單位合作，推出不同產品。今次跟Faccess的聯乘，除了提供北海道咖啡（風味不錯值得一試 ）、推出Facesss限定GWP之外，在店內亦有FAT COFFEE WITH LOVERAMICS Cappuccino Cup 發售。

除了知名度高的專櫃品牌外，Facesss 一向都有劃分Pop Up 區域讓一些有潛質的品牌登陸，亦會不時引入小眾品牌，可惜當日我未有時間逐一閒逛，但有幾個品牌想分享一下：

#1 Ms Chu Soap & Beaut

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大半年前我在這裏介紹過的Ms Chu Soap & Beaut 濕疹專門店，（https://www.etnet.com.hk/mobile/tc/diva/beauty/getitbeauty/42156）想不到短短時間品牌便擴充了Lab Concept和Facesss的專櫃，而且還推出了幾款新產品，包括Q10超濃縮精華油，以及另一款濕疹患者恩物-天然蘆薈氧化鋅，市面上罕有100%天然氧化鋅，幫濕疹收水，滋潤皮膚及舒緩痕癢。新專櫃比以往更寬敞，有濕疹煩惱可以坐低和店員慢慢傾。

#2 Amber Beyou

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由洪永城夫婦引入的英國純素護膚品牌Amber Beyou，估計現時是Soft Launch階段，所以討論度還未很高，皇牌產品AMBER Vegan Aqua Booster – 水漾潤澤植物面霜，賣點是無添加、100%天然植物成分，快速令肌膚達至水漾潤澤！

而在專櫃更吸引眼球的是AMBER 6 In 1 Beauty Device 專業美容護理家居美容儀，這部美容儀的賣點是全方位修護，特製U型按摩頭符合人體工學設計，貼合臉部線條、唇周、眼周等面部細緻部位，360°完全緊貼眼周肌膚，光能量有效分解黑色素、緊緻淡紋、達至提升效果。

#3 Balmain Hair Courture

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曾經用過Balmain一套洗護產品，感覺相當好（本來就喜歡這個牌子），當時沒有留意，原來Balmain Hair Courture 不是時尚品牌附屬的小系列，而是已發展到有相當規模的頭髮護理及造型品牌。

早在1974年，Balmain Paris Fashion House承襲高級訂製服的工藝精神，創立了Balmain Hair Couture，有別於一般設計師品牌專注在彩妝保養品的研發，Balmain則是致力於高級訂製精品假髮，尋找、選擇和加工世界上最好的頭髮，使頭髮成為時裝。

一般人未必會用到Balmain Hair Couture的高訂假髮，但可以使用其精品護髮產品、造型產品、Hair Perfume、時尚髮飾甚至無線直髮器等等，護髮產品中的絲質蛋白和摩洛哥堅果油，令髮絲柔軟，光澤和健康，而專業造型產品和工具則可幫助用家靈活地創造不同造型。

#4 La Biosthetique

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一年前，我曾分享過La Biosthetique 的生髮精華幫助我「鬼剃頭」的位置（http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/getitbeauty/41720），當時已知道LB有不少好用產品，也見有化妝師朋友推介品牌的藍色珠珠（透明質酸水潤膠囊精華）。後來更得知朋友的May 16 Beaute 引入La Biosthetique 專業級面部護理及產品，並且大受顧客歡迎，現在擴充業務開始專櫃，在此恭喜她們生意興隆！

Facesss

日期：即日起至1月3日

地點：海港城海運大廈Facesss







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