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2023年的1月1日，我身在東京感受新年氣氛。

除了室內勸喻戴口罩外（雖然大部份市民仍有戴口罩），基本上市面已經回復疫前狀態，在日本公眾假期的幾天，廟宇、百貨公司旅遊熱點全部人頭湧湧，在這裏終於感覺到正常生活的節奏了。

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即使過去三年如何混亂和充滿無力感，又或是活得多麼乏味，新年代表新希望，也是摒棄壞習慣的開始、制定New Year Resolutions是一個積極生活態度。

不是叫你要訂下甚麼不可能的任務，只要目標實踐度高，量力而為，以「做一個更好的自己」為基礎，訂目標過於誇大和不切實際，到年尾「結算」的時候，只會覺得自己一事無成，深受打擊。

首先你要準備紙和筆，親手將未來計畫寫下來，這種紀錄方式是至關重要的，既可寫下決心，又可幫助釐清想要達成的目標，在寫的過程中同時建立意圖，比起記在excel表格來得更加明確和踏實，最好貼在書檯或化妝檯等當眼處，提醒自己這一年的一系列目標。

大部分人訂立的目標不外乎：減肥成功、戒煙成功、學習新知識或技能、旅行、儲錢，轉工等等。這裏專門分享扮靚美妝養生話題，就從這方面給大家一些建議，保證不難達成，到年尾回望一定有滿滿的成功感！

整理化妝檯

這是比大掃除更高層次的檢閱和整理，愛美女生很多時會採購過量護膚品，或是喜歡的色系會重覆購買，例如五支唇膏的顏色都差不多。如果過去三年你都幾乎沒有化妝，打開過／用過的唇彩唇膏、粉底和氣墊粉餅應該都可以棄掉。超過一年沒有再用的護膚品也可棄掉，整潔的化妝檯可讓你化妝和護膚時都有更好心情。此外，經過大檢閱後，你會更了解自己的美妝需要是甚麼，會減少日後亂買的習慣。

打斑脫痣

如果你曾有打斑脫痣的打算，過去兩年又因為長戴口罩而失去了打理皮膚的興致，上半年正好是開始激光淡斑脫唇上毛的好時機，維持每月1-2次皮膚護理，最好能以比三年前更好的肌膚狀態迎接除口罩的日子來臨。

健體養生

過往三年，有些人開始行山、跑步或踩單車等習慣，又或是如我因不喜歡戴口罩做運動而終止所有運動。所以新一年要訂立運動的目標，最少每星期兩次，對身心都會有益處。此外，建議大家亦要訂下一些養生目標，可以從食療著手的就更易實行，例如便秘、水腫、手腳冰冷等問題均可通過持之以恆的食療改善，排毒去濕是減肥之外的終生事業呢！

制定目標時不要像揮春用語般如「身體健康」、「青春常駐」，這樣太過籠統，難以有具體規劃，不妨寫得直白一點，「每星期運動兩次」，「每日八杯水」，「晚餐戒食飯」，「清理化妝品」，「減5 kg」 等等，可以把所有的目標都列下來，然後決定實行日期，這樣目標就會更清晰明朗了。







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