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最近朋友A說覺得面型好像鬆弛了少許，想試試日式小顏術，未知是否被「偷聽」了，IG湧現了很多相關療程，而我意外發現了朋友B與一位日式小顏術技師 ── 李日朗合照。

如果大家當年有看過大台的「四葉草」，應該對李日朗（Don）有印象，活躍於本地樂壇的他2015年轉戰內地市場，到不惑之年決定搬回香港發展，方便照顧和陪伴家人。

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疫情過後，很多人都新技能解鎖，有人學外語，有人進修學科，亦有人「入坑」烘焙、品酒、手工皂、調香、陶瓷、書法、咖啡師等等。

上星期見朋友出IG post讚Don的手勢，原來他早前學習日式小顏術，更成為導師，開設《小小堂》提供服務及教學，與藝人事業雙軌並行。

Don發展這Second Career 的原因也算順理成章，「年前突然嘴歪了，試過針灸、電源療法和物理治療都沒有效用，心情低落了一陣子，最後本著一試無妨的心態去試日式小顏術，居然改善了！」亦因為如此，他決定學習這門手藝，到日本小顏術協會學習，「我知道市面上有不同門派的小顏術，由於我親身體驗有效的是正宗日本小顏術協會的小顏術（當地日本醫學唯一認可），所以就決定專心只學這一套手法。」Don到日本小顏術協會學習導師課程，由於不懂日語，要請翻譯協助，「對我來說，小顏術是一種手法簡單，但內容複雜的手藝，所以即使學成後也需要多實習，接觸不同Case才會有進步。」

IG有很多小顏療程廣告，可見這是最近有供有求的熱門美容項目，「日式小顏術協會在12年前就成立，在日本和世界各地都有分支，其實這門技術不是最新熱潮，而是可以傳承的一門手藝。大部份人都有面型不對稱的問題，現在可以幫顧客以無痛手法一邊糾正，同時修整面部輪廓，這是一件讓我看很有滿足感，感覺幸福的事。」

《小小堂》2022年11月1號開業，並沒有大肆宣傳，網上資料顯示只是做了兩三個訪問，反而有不少藝人朋友親身支持，嘗試療程之餘，部分更願意分享Before & After照片。「小顏術可歸類為日本推拿，療程後顧客的面細少少，額頭飽滿少少、鼻樑高少少，眼角高小小、顴骨挺少少、腮位細小小、下巴輪廓靚少少、身體健康少少、血液循環改良少少、黑眼圈減少少、細紋淡化少少、人生快樂少少……就是那麼多的少少，所以我把店改名為《小小堂》。」

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問到會否因為藝人身份而怕專業程度受到質疑？「顧客放心把臉交給你，就是因為信任，我絕不會辜負他們，以專業手勢和真誠待客之道，希望令顧客滿意。至於沒有接觸過我的客人，他們的評價和想法如何，實在沒辦法控制，唯有做好自己。」《小小堂》IG有很多Before & After案例，男性顧客和女性顧客的比例大概是三七。男性有些是姿勢問題或是運動受傷，令面部左右不對稱，而女性顧客多是想改善輪廓或回復年青輪廓，有些顧客為了體驗新鮮事，有的為了矯正臉骨平衡對稱，希望可以改善好運，「面部大概有二十幾塊骨頭，骨頭同骨頭之間有少許空位，用日式推拿手法將其微調，將緊的位置拉鬆、鬆的位置移回原位。」他說能夠通過所學令每一位顧客滿意，非常有滿足感。

根據小顏術協會規定，三次小顏術為一個療程，每次相隔7至9天。療程之後如果能保持良好生活習慣及姿勢，效果可維持三至五年。如日後想微調或保養，可不定期再接受療程。

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Don現時身兼技師和導師雙重身份，他表示已準備好承擔讓手藝繼續良好傳承的責任。「日本小顏術協會定修業20小時，在《小小堂》學習20小時便可得到日本小顏術協會頒發的正式證書，但如果學員的手藝還未達到我的標準，我會一直免費補課直至認為滿意為止，因為我希望培訓出真正有能力的技師，而不是只有證書的學員。」能夠找到自己喜歡的事業，的確是一件幸福的事呢！







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