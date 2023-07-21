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每次去剪髮，我最喜歡的環節是頭部按摩，雖然按摩時有點痛，但每次按完都有輕爽感覺。很多人都知道按摩頭皮對頭髮健康有幫助，但原來對面部保養亦有很多好處。畢竟我們的頭是圓型的，頭皮和面皮其實是一體，頭皮和面部同時保養，效果當然會更理想。

記得曾訪問001Skincare創辦人中醫理療師Ada Ooi：她建議使用刮痧工具來緩解額肌的張力，以提升眉毛的垂直肌肉。交叉摩擦按摩，以水平按摩的方式進行，能釋放筋膜壓力，從而改善眼部下垂。

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要對抗額肌運動所引起的表情皺紋，可以透過按摩幫助肌肉放鬆。以大拇指輕輕按壓眼周的穴道（特別是攢竹穴、晴明穴及瞳子髎穴）即眉頭、眼頭及眼尾位置，緩解疲勞並放鬆額肌，避免眉毛上方的肌肉、額肌、鼻根肌長久僵化、形成皺紋。

按摩額頭重要，按摩頭皮更重要，臉部的皮膚和肌肉，是由頭部的肌肉與筋膜構成：額肌、帽狀腱膜、枕肌、顳肌。當頭部筋膜緊繃，會導致整個面部輪廓向下垂。

怎樣是頭部筋膜緊繃？首先，頭皮和額頭的皮膚應該要一樣軟，如果抓不起來、硬到動不得，就表示頭皮太繃緊。即使頭皮可以抓起，可是會痛，就表示有浮腫情況。

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經常做頭部（包括額頭）按摩，能放鬆頭皮、紓緩疲勞、提升面部輪廓，更可促血液及淋巴的循環，對皮膚亦有好處。將頭皮揉鬆之後，也能放鬆與頭皮相牽連的表情肌肉，改善皮膚鬆弛的症狀，達到拉提、小臉的效果。

注意按摩時運用指腹，而不是指尖，按壓手法不會傷及頭皮；同時要保持手指垂直，垂直地對肌肉施加壓力，從深處放鬆肌肉，不是拉扯頭皮，以細微的間隔慢慢地按摩放鬆。別忘了仔細按摩後方「後頸∼頭頂」的部分。尤其是長時間坐在辦公室導致慢性肩頸痠痛、眼睛疲勞的人，這個部位的血液循環通常都不良，因此要比其他地方按摩更多次數。

透過指腹完整按摩整個頭皮，達到深度放鬆，進一步提升頭皮的柔軟度，更深層而全面地放鬆頭皮緊繃處的筋膜，有效減少掉髮，有助增強記憶力與反應能力，對保健和美容均有好處。

市面上不難找到頭部按摩工具，講究一點的話可考慮添置一部電動頭部按摩儀。

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防水設計在水中仍可正常使用，洗澡時可以用來按摩頭皮。1級慢速輕揉，適合日常保養，放鬆緊張的頭部肌肉。2 級快速強力揉壓，適用於緩解疲勞，釋放壓力，深度放鬆頭皮。3級交替頻率揉壓，以不同力度紓緩頭皮。







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