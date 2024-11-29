韓日台大熱微針精華：用後刺痛、紅腫、痕癢？副作用愈大效果愈好？過分刺激的產品，還是要謹慎選用！

加入最愛專欄 收藏文章

之前提及過在韓日台大熱的VT Cosmetics Reedle Shot微針精華，其實在香港也相當流行，吸引不少人購買。9月在首爾也湊熱鬧入手精華和面膜，記得當日Olive Young大減價，人頭湧湧，眼見很多人都有擺入購物籃。我即場試了在手背，有點發紅，也有刺刺的感覺，同伴說是正常反應，雖然半信半疑，但見訂價那樣親民，就隨手買了支100精華和幾片面膜。

View this post on Instagram A post shared by VT코스메틱 한국 공식 인스타그램 (@vtcosmetics_official)

回到酒店，同伴已急不及待敷上微針面膜，說有接受到的刺痛感，應該是發揮效力，要忍忍，大約過了半小時便沒有感覺。那時我的手背還隱約有點感覺，為免皮膚問題出狀況影響旅行心情，那晚敷保濕面膜。

View this post on Instagram A post shared by VT코스메틱 한국 공식 인스타그램 (@vtcosmetics_official)

在 Instagram 查看這則貼文 VT코스메틱 한국 공식 인스타그램（@vtcosmetics_official）分享的貼文

VT微針精華的原理是透過比毛孔更微細的針尖刺激皮膚，將有效成分直接送達肌膚深層，提高後續護膚品的吸收力，刺激肌膚細胞的再生，促進膠原蛋白合成，改善肌膚彈性和緊緻度。而獨家成分CICA REEDLE將積雪草注入微針，據講能減低對皮膚的刺激， 適合痘痘肌和熟齡肌使用。

微針會逐漸溶解並釋放出活性成分，蘊含三重低分子透明質酸、積雪草、A醇等，這些成分能穿透皮膚屏障，快速滲透到肌膚底層，Reedle Shot提供 50、100、300、700和1000不同濃度。建議初用者從100開始使用，慢慢適應刺痛感，每週使用1-2次，之後可以根據皮膚適應情況增加頻率，逐漸適應後則可使用濃度較高的300或700加強護理效果。

當刻的刺痛感使我卻步，但最近又想嘗試，於是上網看看近期的用家評價，見到有些人形容是惡夢開始，嚴重的更會爛面痕癢，要幾個月護理才見好轉。 每種護膚品也有機會令人敏感，產品也有說明，自由消費行為後果也得自己承受，所以我決定暫不試用。

在Threads找到些專業人士的「逆風」資訊，大家不妨參考一下。

護膚品的微針，如常見會用透明質酸做成的針頭為可溶性微針，而 VT 微針精華是用二氧化矽做成針頭，為不可溶微針，當中的風險包括：

1. 微針刺洞沒有選擇性，代表後續塗抹的任何成分，包括刺激成分，都比正常更容易進入肌膚。

2. 這類產品的微針還沒有足夠多的資料證明長時間每天使用安全。

3. 異物肉芽腫（Foreign Body Granulomas），病因是異物進入肌膚之後會發生一系列免疫反應，不僅僅是發炎，還可能發生異常組織增生，形成結節或硬化斑塊，而該情況有可能延遲發生，意味著現在沒事不代表以後沒事，值得留意。

4. 如果產品會引起刺痛、紅腫和痕癢真的要留意，不是副作用愈大效果愈好。

依照微針精華的原理，本質是透過先破壞屏障來促進成分滲透，實際上不會幫助肌膚穩定，即使加入積雪草苷那些舒緩成分，脆弱的屏障非常容易讓肌膚遇到外界刺激而發炎，如果試用時已覺得不妙，那就要停一停想一想，與其還多冒著造成感染或是可能變成敏感肌的風險，想要成分更容易吸收，改善膚質而又有可控風險的方式有很多，如果想試微針療程，可先找可信賴的專業美容師。

不過，我身邊亦有一位微針精華友好的男士用家，早前他在韓國大手買入多款，迅速已用到1000， 「我應該是非典型用家，所以絕對不能作準，100完全無感覺，現時平日用300藍色那支， 星期日早晚使用1000，幾個鐘已沒刺痛感覺，用了大約三星期，皮膚的確滑了，但同時有出暗瘡，但因為平時都會出暗瘡，所以我接受這反應。」

只能說甲之蜜糖乙之砒霜，太刺激的產品，謹慎一點不會錯。







【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票