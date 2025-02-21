2025美甲大趨勢：反璞歸真Soap Nails！日系Soak Off Gel輕鬆打造潤澤精緻感

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看到Marie Claire UK的FB帖子，Engagement確實令人驚訝： 截稿前最新數字為 69000Reaction，6200Comment，5700Share，即使有落廣告，這些數字也是非常驚人，畢竟單看圖字也不算有流量密碼！職業反應立即查看Comment，果然是認真討論或發表意見，不是「＋1」或「PM」，可見「Soap nails is the next big nail trend」 這個話題的確引起當地FB讀者關注。

「淡粉紅是永恒經典的美甲款式，我不明白為何會說這是新潮流？」「自然風美甲再流行實在太好了，現在很多人都沒時間也沒有多餘錢去美甲店吧！」「2008年Chanel推出的 Ballerina指甲油已經是這種效果。」「1996年到現在我都一直用這種淡粉紅色指甲油啦！」「自然美甲真的比三吋長的寶石美甲好看得多了。」

我也同意裸粉色帶亮澤感的美甲是經典美甲款式，亦一定有女士喜歡甚至從一而終。從來潮流都是一個循環，每隔一段時間就會有潮流復興，加上Selena Gomez和Kylie Jenner的示範，更確定Soap Nails今年重登西方美甲潮流的大勢款式。

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舒華最新的雜誌封面造型也是粉裸色指甲。

Soap Nails

Soap Nails是一種美甲風格，乾淨的底色、整齊的指甲以及潤澤感的表面，當中最關鍵的是超光澤的表面。乾淨整潔又帶有精緻感，無論是配戴簡單飾物的日常打扮，又或是配合鑽石珍珠飾物出席特別場合也適合。大家不妨留意很多時裝或美妝廣告，代言人都是以Soap Nails配合造型。

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Soap Nails除了可由專業美甲師操刀之外，市面上很多日系Soak Off Gel都可以做到，但打算DIY的話，反而要花點時間在準備手部肌膚和指甲形狀，首先要在指甲邊緣塗抹角質軟化劑或將指甲浸泡在溫水中幾分鐘。然後使用角質層推刀輕輕推走死皮，並用指甲銼打磨圓滑的指甲形狀。 以往我們需要塗一層Base Coat，待乾後再塗兩層薄而均勻的裸粉色，最後再塗上一層高光澤的Top Coat完成Soap Nail效果，目標是形成半透明的色調，增強自然指甲顏色，同時呈現光滑的外觀。此外，還要注意指甲周圍的皮膚要保持滋潤，乾硬皮屑和倒刺都會令Soap Nails效果大打折扣。

試用過兩款Soap Nails效果的指甲油，不但可簡化美甲程序，只需一瓶直接塗2-3層，更重要是價格相宜，值得入貨。

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Canmake Foundation Nail $36

最愛它的快乾配方，塗一層已可增加甲色透明感，塗兩層可撫平指甲上凹凸不平的坑紋，且能遮蓋泛黃及參差的指甲顏色，使甲色看起來更自然亮麗。透明質地能調節色調的深淺，塗一層可當作有色底油使用，提升甲色亮度及持久力，即使隨意塗抹，邊位不整齊也不顯眼，塗兩層色調會更明顯，塗三層就有Soap Nails效果。

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Ducato Nail Color Primer 指甲油底油 $68

集Base Coat、硬甲油、速乾甲油及Top Coat於一身，塗上後仿如為指甲塗上底霜一樣，當中的纖維可強化指甲，遮蓋指甲垂直坑紋，令指甲表面光滑豐潤，粉嫩透明感的色調，柔和光亮質感，只需塗兩層就有Soap Nails效果。











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