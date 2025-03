Beauty Get it Beauty! - Michelle Yeung



加入最愛專欄 收藏文章 「畢加索——與亞洲對話」 體驗靈感源自畢加索情書的香氣 說本年第二季城中盛事,除了明日開幕的啟德體育園外,還有2025年法國五月藝術節開幕節目,由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦的「香港賽馬會呈獻系列:畢加索——與亞洲對話」。這展覽是十多年來首個在本港舉辦的大型畢加索展覽,巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾六十件作品,與逾八十件M+藏品展開對話,相信定必會吸引各地的觀眾入場參觀。 這系列將繪畫與香氣結合的香薰蠟燭,由AMEN設計師Rodrigo Garcia和策展人Diana Picasso(畢加索孫女)精心挑選。靈感源自畢加索於1936年寫給Marie Thereze的一封情書,「我特別想把 Guitare à la main blanche 1927中的MT——Marie-Thérèse的首字母——加入這系列,因為它讓我想起祖父在1936年8月28日寫給祖母的一封情書:『你永遠在我心中的星星閃閃發光」。透過這款迷人的女性花香,祖父捕捉到情人的氣味。」 AMEN x PICASSO聯名香薰蠟燭在法國香水之都格拉斯手工倒製,使用完全天然的植物蠟,不含石蠟及無毒,以人手倒入由利摩日製造的瓷器。因為蠟燭只能燃燒50小時,故此AMEN拒絕使用需要500年才能分解的包裝,採用蘑菇菌絲體和農業廢棄物製成的碳負性蘑菇圓柱包裝蠟燭,符合可持續發展原則。 AMEN x PICASSO系列有Acrobat1932(生薑)、Guitare à la main blanche 1927(茉莉)與Nu couché 1932(琥珀)三款鎮靜香氣(HK$850/200g) 基於對這封情書主人的好奇,找了些資料,畢加索一生有7位情人,全部都是他的繆斯女神,而2018年以4,980萬英鎊的天價成交(約HK$5.3億)震驚世界的畫作Femme au béret et à la robe quadrillée(Marie-Thérèse Walter)《戴貝雷帽、穿格子裙的女子》中主角,金髮繆斯Marie-Thérèse就是啟發了他最多作品創作及陪伴畢加索最長時間的情人,也是AMEN x PICASSO 靈感情書的主人翁。 1927年,46歲的畢加索邂逅17歲的Marie Thérèse,兩人迅速墮入愛河,1930年,名成利就的畢加索離開第一任妻子與Marie 同居。接下來幾年,Marie成為了畢加索的「金髮繆斯」。1932年,這段愛情熱烈到頂峰的時光,被稱畢加索的「奇蹟之年」,啟發了他上百件以Marie為主題的創作。相識第十年兩人的女兒出生了,但同年他結識了下一位情人Dora Maar,一方面沉醉於愛情的新鮮感,另一方面對Marie依然存有感情和內疚,這年,畢加索為Marie畫下最後一筆,成就了《戴貝雷帽、穿格子裙的女子》這幅作品,畫中稜角分明,震撼強烈的顏色、線條,以及主角背後另一人的剪影——新戀人Dora,充分表現出畢加索在這時期凌亂的內心世界,作品中看到的不但是畢加索巔峰的藝術創作,更是他的內心世界和一段轟烈的愛情故事。 提起情書和香氣,也想起精品香水店Parfumerie Trésor代理的美國精品香水A Dozen Roses - Shakespeare in Love(HK$1580/100ml)。莎士比亞在戀愛中的味道是怎樣的呢?A Dozen Roses創作大文豪動情的氣味,是溫潤甜美的玫瑰花香加上活潑的葡萄汁味道,原來即使是大文豪,戀愛時也會甜中帶酸,溫柔可愛。這款被喻為猶如古董信紙散發的玫瑰花香,令人想像到莎士比亞情書的香氣。



