Coachella高溫舞台下也能完美持妝！Haus Labs by Lady Gaga登陸香港，先筆記必收彩妝品！

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Lady Gaga御用化妝師 Sarah Tanno在Instagram上分享Lady Gaga演出妝容的完整產品清單，當然全部都是Haus Labs出品，本尊在沙漠高溫（約 38°C）的環境演出接近兩小時，Haus Labs產品展現卓越顯色度和持久性，與所有表演者一同藉著全球焦點舞台實證品質。

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Lady Gaga在2025 Coachella音樂節，帶來震撼全球的舞台，外媒甚至評為「Coachella歷史上最佳演出」！

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根據 BEAUTY/crew報導，Lady Gaga御用化妝師 Sarah Tanno在Instagram上分享Lady Gaga演出妝容的完整產品清單，當然全部都是Haus Labs出品，本尊在沙漠高溫（約 38°C）的環境演出接近兩小時，Haus Labs產品展現卓越顯色度和持久性，與所有表演者一同藉著全球焦點舞台實證品質。

雖然Lady Gaga不會來香港開演唱會，但她的Haus Labs產品則於下星期（5月8日）登陸香港Sephora，有興趣的朋友快來擬定Shopping List！

Lady Gaga於2019年9月創立Haus Laboratories ，這是一個以「自我表達、包容性和善良」為概念的美妝品牌，Lady Gaga 在品牌創立時表示：「世界並不需要另一個美妝品牌，但我希望創造一些突破常規、真正有益於用戶的東西。」

她坦言小時候曾因外表感到自卑，但透過化妝發現了自我表達的力量。化妝不僅是外在的裝扮，更是Lady Gaga找到內在超能力、從Stefani蛻變為Lady Gaga的方式。

Haus Labs發展至2022年6月宣布重新出發，銷售平台從Amazon轉會Sephora，正式更名為Haus Labs by Lady Gaga，品牌以Clean Artistry Makeup為主軸，配方排除 2700 多種潛在有害成分，採用創新技術，塑造造高性能的Clean Beauty配方。所有產品均為純素（Vegan）和零殘忍（Cruelty-free），品牌重塑後加入柔和的自然色調（如裸粉、珊瑚色）平衡初期的大膽風格，迎合日常妝容需求。

很多專業化妝師都大讚，曾獲多項美容獎項的皇牌產品Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation（$440/30ml）於2022年9月8日推出，當時品牌宣傳強調粉底在韓國製造，符合品牌對高科技和高性能的承諾。

粉底共有51種色號，涵蓋不同膚色人士，配方蘊含發酵阿尼卡Fermented Arnica，據講比普通阿尼卡強 860%，能有效減少皮膚炎症，同時提供輕盈、中等覆蓋度的妝效。

Lady Gaga於2023年接受 Cosmopolitan UK 訪問時特別提到對Triclone Skin Tech Foundation面世感到非常興奮。事實上，這款粉底自推出後獲得極高評價，在 TikTok 亦獲得了大量網紅推介。如 @glamzilla和@mikaylanogueira 曾發佈試色影片，稱讚粉底液的輕盈質地和自然光澤，這些來自不同用戶的推介影片累計觀看次數超過90億次！令粉底成為品牌最具代表性的產品。

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Lady Gaga由素顏開始示範簡單妝容，手勢俐落，口齒伶俐，聽得出對產品資料熟悉，說服力大增。

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這款遮瑕膚有20種護膚成份，持續使用兩星期有助減少眼部水腫，Lady Gaga示範用不同深淺的遮瑕膏在面上畫線，然後再用化妝掃推開塑造立體底妝，如果這樣使用的話，7ml應該很快用完了。

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除了增厚和纖長效果外，更有減少睫毛脫落的修護效果，看過本尊親自示範後，心動想入手一支，希望不會易溶解或化開

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Lady Gaga曾提到她最愛Haus Labs的產品之一是 Color Fuse Blush，特別推介Hibiscus Haze。

我則喜歡偏橙調的Pomelo Peach和 French Rosette。

詳情：Sephora HK







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