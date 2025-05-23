護膚花語新解：蠟菊抗老化、牡丹淡班美白！L’Occitane、Chantecaille的花系護膚好物推介

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近月出席了兩個品牌活動，兩個護膚系列都是以花為主要成份，相信對於注重保養的人來說，每一種花的花語都應該要涵蓋護膚功能。因此，蠟菊的花語是永恆記憶，長存不朽的愛以及守護戀人，但亦代表抗衰老煥膚-L’Occitane Immortelle蠟菊系列。

牡丹代表高潔、端莊、象徵著守信的人，亦代表透亮、淡斑、細嫩-Chantecialle Blanc Peony雪牡丹臻白透亮系列。

上星期到銅鑼灣Sogo Immortelle Atelier 限定體驗館，還以為Immortelle推出新產品，公關大員笑說：「不是，只是近期大家提起L'Occitane多數會想起沐浴油和潤手霜，所以籍著這為期20天的體驗館，提提大家我們還有一系列逆齡煥膚產品。」

入場前會首先製作一張個性化通行證，化身團隊神秘成員，除了自己的照片外，在場亦有參加者用寵物照片。場內中央為Immortelle展區，另有三個體驗區，包括Aura光環攝影，測出當日專屬能量色，皮膚分析及產品試用（完成後可獲贈試用裝及禮劵），還有利用再生塑膠字母粒及化妝鏡DIY掛飾，留意到工作檯都是用Recycled物料製作，誠意可嘉！

IMMORTELLE系列推出接近20年，我對這系列的印象是幾款皇牌產品，上官網一看，原來已推出了蠟菊煥活系列、蠟菊青春活肌系列、蠟菊極致修護系列、金鑽蠟菊海洋活肌系列以及蠟菊乳木果系列，超過30款產品，針對不同肌膚需要。

L’Occitane的蠟菊源自法國科西嘉農田，100%有機方式種植，禁⽌使⽤化學除蟲劑或肥料，蠟菊精華油利用極致蒸餾技術萃取，每噸蠟菊花只可提煉2KG蠟菊精華油，非常珍貴。

參加體驗館的朋友不妨換購第3代蠟菊煥活雙效精華（$590/30ml），這產品有強力抗氧化功效，配方包含蠟菊精華油、蠟菊奇跡抗壓萃取及梔子花萃取，有效滲透肌底，質地輕盈且容易吸收，能即時舒緩泛紅與繃緊，並促進細胞自我修復，重現亮澤膚色和光滑觸感，適合任何肌膚包括敏感肌膚使用。

體驗館報名費$150（可全數換購L’Occitane產品）：詳情按此

Blanc Peony是Chantecaille加入以藥廠起家的德國Beiersdorf集團後首次推出的保養系列，亦是品牌二十年來推出的新配方美白系列，當然是精益求精的匠心作品。

Chantecaille全球行銷長Julia Frankenberger表示：「基於歐美和亞洲兩大市場女性的需求，Chantecaille將擅長應用的植物精萃，結合集團逾10年研究的專利Thiamidol成分，溫和快速達到女性的美白要求。」

專利成分Thiamidol，精準狙擊Tyrosinase酪氨酸酶的活性以減少黑色素形成，從根源起改善因紫外線和老化所引起的色素色斑，提升肌膚光亮度並均勻膚色，並且有效淡化既有已生成的色斑，加上雪牡丹萃取的精萃成分能均勻膚色，兩者共同發揮相輔相成的白皙力量。此外，配方亦加入寡肽—促進膠原蛋白增生並提升皮膚自身更新速度，改善暗沉及膚色不均，生物三胜肽幹細胞萃取—促進膠原蛋白生長，減淡細紋，而採用水晶胜肽能溫和代謝表層黑色素的效果，抑制肌膚醣化反應，改善肌膚暗沉，科研實證8週內可以達到淡斑效果。

不過，這套美白護膚品的定價也是奢華級別呢！

Blanc Peony Face Serum 雪牡丹臻白透亮精華 $3420/30ml

Blanc Peony Face Cream 雪牡丹臻白透亮面霜 $3290/50ml

Blanc Peony Eye Serum 雪牡丹臻白透亮眼部精華 $2090/15ml

詳情按此







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