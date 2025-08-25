Louis Vuitton 彩妝系列 La Beauté 定價成熱話！過千元唇膏，是化妝品還是時尚配件？

加入最愛專欄 收藏文章

本星期時尚界熱話，當然是由殿堂級彩妝大師Pat Mcgrath擔任彩妝創意總監的La Beauté Louis Vuitton彩妝系列，8月20日中國率先上市，8月25日開放全球預購，並於8月29日在全球指定專門店正式發售。

率先登場的是55種色調唇膏，分為28種啞緻和27種緞光質地，調香大師Jacques Cavallier Belletrud把不同的花香注入於唇膏和10款LV Baume潤唇膏之中：唇膏帶有含羞草、茉莉與玫瑰的香氣，潤唇膏則散發覆盆子與薄荷的清香，並以含羞草花，配合玫瑰花、茉莉花和乳木果油和透明質酸打造出以85%護膚成分的基底，可替換唇膏芯的唇膏外殻由德國工業設計師Konstantin Grcic操刀，金色的環形設計靈感源自Louis Vuitton歷史悠久的硬箱配件，可透視的Monogram花卉圖案則可看穿唇膏的顏色。至於同時發佈的LV Ombres四色眼影盤將於2026年才正式上市。

La Beauté Louis Vuitton的高昂定價：唇膏HK$1250，眼影盤HK$1950，比起產品本身在社交媒體引起更大的迴響，美妝愛好者雖然對此系列表示興奮，但普遍對價格仍感到震驚。網友直言沒有任何理由為一支唇膏標上如此高的價格。亦有說這樣的定價策略在當前的經濟環境下顯得「與現實脫節」，狠批這是奢華品牌利用lipstick effect的搶錢系列。

即使圍繞訂價的討論不斷發酵，但我肯定即使負面評論再多，消費者的討論度與購買慾都不會減少，說到底品牌VIP顧客入手絕對不需考慮，而對奢華化妝品趨之若鶩的消費者也有不少，雖說太貴也會想擁有，所以第一年的銷量必定報捷，甚至很快會有waiting list，但至於能否將熱度長久維持，持續吸引新用家則有待觀察了。

行業分析師認為La Beauté Louis Vuitton是應對精品時尚業成長放緩的策略，為品牌提供更容易入手的產品選項。品牌強調這系列手工藝精神以及與 Louis Vuitton旅行傳統的連結，此策略旨在吸引那些未必購買服飾，但渴望擁有Affordable Luxury單品的顧客。

比起其他奢華品牌的美妝系列，La Beauté Louis Vuitton明顯不是想吸引美妝消費者或開拓大眾市場，而是為現有的核心客戶和潛在客戶，帶來有趣實用的收藏品，或是饋贈親友的禮物之選。

如果九月去首爾旅行，大可將La Beauté Louis Vuitton納入行程之一，根據The Korea Herald報導，La Beauté系列將於8月29日在韓國正式上市，品牌將於9月1日在首爾島山旗艦店開設為期三週的三層樓高大型快閃店，提供沈浸式的產品體驗。通常體驗過後，購買意欲會大大提升，大家要準備彈藥了。

La Beauté Louis Vuitton全金屬的唇膏外殼是其可補充唇膏芯的「傳家寶」概念，沉重手感與藝術品質感，關上時會發出「令人滿足的磁吸聲」。雖然還未有機會接觸到「真身」，但綜合各大媒體，以及已率先體驗的VIP分享帖文，大概想像到唇膏外殻的質感非常「墜手」。

唇膏的色譜夠廣泛，亞洲人都可揀到適合色調，尤其是潤唇膏系列，不過一般尋常百姓，如買了一支過千元的唇膏，其核心價值應該在於展示而非使用，就如展示限量手袋或時尚配件一樣吧！







