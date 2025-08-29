G-Dragon同款香水：由親民小眾香氛到皇室百年古龍水，GD的心愛香調是這些！

加入最愛專欄 收藏文章

日前GD在Newark演唱會的慶功宴收到Guerlain Eau de Cologne Impériale帝王之水蜂印瓶，瓶身正面刻有他的名字與「88」標誌，他與香水貼面拍照，非常喜歡這份禮物，當然又立即成為熱搜。

Eau de Cologne Impériale帝王之水已有百多年歷史，1853年，拿破崙三世迎娶尤金妮（Eugénie of Montijo），Guerlain始創者Pierre-François-Pascal Guerlain為慶祝這皇室盛事，特別為皇后創作香氛，得知尤金妮皇后長期受偏頭痛困擾，Mr. Guerlain調配了一款以柑橘和花香為主調的香水，包含檸檬、佛手柑、橙花和小檸檬等成分，命名為 Eau de Cologne Impériale。

據記載，這款香水不僅氣味清新優雅，還對尤金妮皇后的偏頭痛有顯著舒緩作用，因此對這款香水愛不釋手，獨享一段時間後才允許公開發售。她指定Pierre-François-Pascal Guerlain為「皇家御用香水供應商」，令Guerlain品牌取得成功，名聲迅速在歐洲各皇室宮廷間廣傳。

當年Guerlain委托玻璃製造商Pochet & du Courval製作香氛瓶。該玻璃名家採用圓柱形瓶身配圓頂的設計，圓頂綴以靈感源自矗立於巴黎凡登廣場（Place Vendôme）的銅柱（紀念拿破崙一世勝利大軍）上的花彩裝飾；貴為皇室標誌的蜜蜂浮雕圖案則圍繞着瓶身。

時至今日，蜂印瓶仍然由Pochet & du Courval製造，備有瑩白蜂印瓶、瑰金蜂印瓶或彩色蜂印瓶供選擇（125ml／250ml／500ml／1公升），顧客可挑選以有色緞繩或絲帶，打領帶結或扭結等裝飾點綴瓶頸，還可刻印銀色或金色文字，令蜂印瓶變得獨一無二。

GD收到的禮物是500ml金色蜂印瓶，訂價$10,400，如果想體驗同款香氣，Guerlain亦有提供價格較為親民的調香師古龍水噴霧$1,050/100ml。

GD最喜歡的香水，一定是Frédéric Malle Musc Ravageur，他曾在綜藝《Good Day》中表示日常生活只噴這款香水，非常專一。其後他的好友李洙赫在另一節目也提到：「這款就是志龍的味道，他只用這一款。」

2000年面世的Musc Ravageur由調香大師Maurice Roucel所創，亦是品牌初期最具代表性的作品之一。Musc Ravageur以薰衣草、蜜橘與香檸檬編織的清新前調；中調以肉桂與丁香帶出溫柔甜調；最後以香草、麝香、琥珀、檀木等多重基調，展現成熟的辛香。

GD喜歡這款香氣到哪種程度呢？除了不止一次公開提及之外，更要送給親朋好友。去年Frédéric Malle Musc Ravageur與GD個人時尚品牌Peaceminusone聯乘，推出印有招牌小雛菊的限定特別版香水，GD用來送贈予親友，不作公開發售。

GD喜歡的香氣也有親民選項，《Good Day》節目其中一集，他以「hetras. 首席調香師擴香禮盒」送給旗安84當伴手禮，表示最愛的就是NO.29 Daisy 。這款香氣讓人感受到滿滿春日氣息。前調是清新的雛菊、柳橙與洋甘菊，中調轉為溫暖的向日葵、依蘭依蘭與花香，最後收尾則是雪松木、麝香與香草，帶來乾淨、舒服、療癒的氛圍。

另一款GD大讚的是NO.7 Hotel Wood，前調是帶著草本氣息的綠意清香，中調融合了鈴蘭、茉莉與柔和花香，最後以木質、麝香與琥珀收尾，整體質感高級卻不過於濃烈，適合用在客廳、玄關，營造溫暖的氛圍。

hetras每款香味都是由韓國一級首席調香師親自調製，確保香味的擴散和持久度達到專櫃級的品質。主打用植物萃取原料，取代傳統人工香料，從包裝、質地和香氣都很別緻，但產品（如沐浴露和潤手霜）訂價都只是數十元起（在韓國購買），非常親民，所以一直都大受歡迎，更有多款香氣被用家大讚媲美高級香水品牌，再加上GD本尊認證，必定繼續貨如輪轉，客似雲來。

如果想試沐浴露（1013ml），可到屈臣氏門市碰碰運氣，昨日見到屈臣氏網店仍有貨，Sasa網店有潤手霜、沐浴露及擴香組合，但全部售罄，未知門市貨量如何了。







