小眾品牌Fort & Manlé全球首間香水店選址香港！融合現代與復古美學，3款必收人氣香調

最近很多美妝品牌以不同方式促銷減價，對於用家的確非常吸引，但大家心知這是本地零售市場疲弱的表現，但有趣的是同期有多個香水品牌進駐香港： Lush在九龍塘開設全球第19間香水圖書館（Perfume Library），Kapok引入法國藝術香水品牌Liquides Imaginaires，內地人氣香水品牌觀夏在銅鑼灣開設專門店，還有上星期我到訪的澳洲Fort & Manlé專門店。

2015年自學調香師Rasei Fort於澳洲墨爾本創立獨立高級香水品牌Fort & Manlé，以奢華、獨特且充滿文化深度的手工香水聞名。

品牌靈感源自Rasei的土耳其背景，融合東方神秘與現代精緻， Rasei Fort的祖母以蒸餾玫瑰油為職業，因此也成為Rasei Fort創作的常見元素。Fort & Manlé強調使用最精緻的天然原料，如手工精油、珍貴提取物與頂級沉香，創造能將用家帶往異域風情與古老時代的嗅覺體驗。

香水精品店Scented Niche早年已引入Fort & Manlé，據知也是主理人Patrick的偏愛品牌，難怪在本店毗鄰開設Fort & Manlé全球首間專門店。

Fort & Manlé的店舖設計概念是復古風格的雪茄酒窖，但櫥窗的皮箱又令我覺得有點像奢華筆具專門店或是鐘錶專門店。舒適精緻的空間讓顧客在寧靜環境中探索各款特色香氣，細聽每款香水背後的古代帝國故事。

最初接觸Fort & Manlé香水的感覺是濃郁、層次豐富，香調的變化有驚喜，全部均帶有神秘和沉鬱的氣息，每款香水的香調不同，但同時散發簽名式的復古風格，有些人可能會覺得香調太濃郁，然而在試香過程中感受香氣的變化，也是有趣的感官體驗。

限量300瓶的（回憶典藏）是專門店的開幕焦點作品，Rasei Fort收購了阿曼蘇丹國 (Oman) 君主Sultan Qaboos 的個人收藏，包括來自遙遠國度的稀有的原精和工匠們的精美奢華禮物，他在調配這瓶香水時使用了這些珍貴的精油，釋放出數十年歷史的嗅覺寶藏，包括復古乳香、琥珀、塔伊夫玫瑰、香根草、麝鹿香、天然海狸香和蹄兔香等等，它不僅是一款香水，更是一段穿越時空的旅程，每一滴珍貴的香水也傳承著蘇丹王國的遺產，每瓶都濃縮了過去時代的藝術和歷史。

縱使家中已有五款不同的玫瑰香水，但Harem Rose對我仍然有吸引力，這款香水的靈感來自後宮的奢華與神秘氛圍，特別是蘇丹的宮廷文化，彷彿置身於充滿花瓣、絲綢與香料的後宮花園。

香水以玫瑰為核心，開場以土耳其玫瑰的甜美濃郁與保加利亞玫瑰的清新花香交織，藏紅花的辛香增添奢華與微辣氣息，沉香與廣藿香，增添東方調的複雜性與深度，是一款溫暖貼膚的香氣。

All The Queen's Men的靈感是辛勤的蜜蜂在五彩繽紛的花叢間飛舞，將花粉轉化為蜂蜜，象徵奉獻與自然的和諧。這些忙碌的工人在花朵之間嗡嗡作響，背負著春天色彩艶麗的花束，激發出配得上女皇的香氣。

乾果與蜂蜜的甜美融合，朗姆酒增添微醺酒感，肉桂與香草提供溫暖絲滑的質感，冷杉脂與木質調則帶來清新收尾，乾果處理細膩，甜而不膩，展現甜美辛香的奢華氣息。平日我對甜美果香沒有反應，今次噴在手腕上，可能是朗姆酒和肉桂帶來的溫暖辛香，覺得適合加入我的秋冬香水系列。

Fort & Manlé 專門店

地址：銅鑼灣Fashion Walk 地下 28 號舖







