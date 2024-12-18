減肥會令頭髮變得稀疏、生長緩慢？最新研究：間歇性斷食會影響頭髮生長

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過去數年，間歇性斷食成為最流行的減肥飲食方法之一。然而，過去的研究指出，此方法存在一些風險，最常見的包括增加膽結石、心血管疾病和大腸癌的風險。最新公佈的一項研究則指出，間歇性斷食可能會減慢頭髮的生長速度。

最新研究分兩項：動物先作實驗

上星期，中國西湖大學剛公布了一項研究，首先以小老鼠作為研究對象。小老鼠先被剃毛，然後被分配到以下組別：

第一組：16:8 式斷食（ 16小時斷食、8小時任食）

第二組：隔日式斷食（一天斷食、一天飲食）

對照組：任食

在此期間，研究人員持續跟進老鼠毛囊細胞的生長情況。結果顯示，對照組的老鼠在30天後，大部分毛髮重新生長。然而，兩組間歇性斷食的老鼠在90天後，只有部分毛髮重新生長。

研究人員認為，間歇性斷食的老鼠無法完整地讓毛髮重新生長，原因在於毛囊幹細胞無法應對斷食期間，身體由使用葡萄糖轉向使用脂肪所引起的氧化壓力。

研究完小動物，再研究人類

研究人員隨後對49名健康成人進行了一項小型臨床測試，受試者的中位數年齡為27歲。他們被分為三組：

第一組：間歇性斷食18：6（ 18小時斷食、6小時任食）

第二組：熱量限制組（每天熱量限制於1200至1500卡路里之間）

對照組：全天任食

研究開始之前，研究人員測量了每位受試者的基線毛髮生長速度。然後，為了評估毛髮生長情況，他們剃掉了每位受試者頭皮背面1平方公分的區域。結果顯示，與對照組相比，間歇性斷食組的受試者毛髮生長速度減慢了18%。

此外，雖然間歇性斷食組的毛幹密度沒有顯著變化，但再生毛髮的長度變短，且直徑變細；換句話說，間歇性斷食使頭髮變得稀疏。

研究人員表示，由於老鼠的代謝率非常高，因此間歇性斷食對於老鼠的毛囊細胞影響極大；相對而言，對人類的影響較小。毛囊細胞在斷食期間仍能勉強存活，部分頭髮能夠再生，但幹細胞在此期間會部分死亡，導致頭髮增生速度減慢。

別因減肥減到頭髮稀疏

以中位數年齡為27歲來說，令頭髮增生速度減慢18%及頭髮變得稀疏這個結果，對某些人來說並不是好消息，特別是那些已經受頭髮稀疏問題困擾的人士。不過，正如首席研究人員所言，這項研究的規模很小，測試期限也很短。他們希望未來能進行大型且長期的研究，以探索間歇性斷食對皮膚與頭髮增生的影響。因此，我不想在此驚嚇大家。減肥最重要的是要健康，有多種飲食方法可以選擇。若有疑問，應諮詢了解你健康狀況的醫生或註冊營養師。







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