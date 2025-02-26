果仁類有助減肥？腰果熱量低、或可減體脂？營養師解說3款常見腰果產品

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在我的著作和本專欄中，我經常提到減肥不需要避開果仁。事實上，多項研究證實，果仁的確有助於減肥和降低心血管疾病風險。不過，大部分研究都專注於杏仁、合桃、開心果等果仁，所以很多時候，當讀者問起關於本港最受歡迎的果仁之一 —— 腰果，我都回應說尚未有研究證實，但有其他理據支持。踏入2025年，開始有研究探討腰果的健康益處；今個星期，我會分享關於腰果與減肥的研究重點。

關於腰果的三個營養重點

重點一：定期進食腰果或有助減腰圍及體脂

剛剛在上星期公布的一項新研究中，研究人員招募了142名肥胖人士，並進行了一項為期12星期的臨床試驗。他們將受試者分為兩組：

實驗組：每天進食1安士腰果（ 約18粒） + 營養師飲食諮詢

對照組：只接受營養師飲食諮詢

結果顯示，短期內每天進食腰果的人士腰圍明顯減少，但體重卻沒有大幅改變。這是因為實驗組的體脂減少的同時，體內肌肉增加，因此體重沒有顯著變化。

重點二：腰果熱量可能比從前估計低

腰果的熱量一直被認為每1安士約提供157卡路里，這個數字也適用於大多數其他果仁。然而，有研究顯示腰果的實際熱量比之前估計的低。2018年，有一項美國研究招募了42名成人，測量他們進食腰果後的代謝結果。研究發現，每1安士腰果的實際吸收熱量只有約137卡路里，比之前測量的更低。這是因為部分脂肪仍然被纖維束縛，在進入消化系統後無法完全消化，因此沒有被完全吸收。

重點三：腰果或有助降肝酵素及某心血管疾病指數

去年，有一項短期研究專門針對腰果，招募了68名肥胖人士，研究腰果作為減肥小食對代謝指數的影響。結果顯示，連續八星期每天進食一盎司腰果，不僅有助減肥，還能降低肝酵素和載脂蛋白B（Apo B）水平。載脂蛋白B比傳統膽固醇測試更能反映心血管疾病風險，因此某些高風險病人也會定期進行測試。

超市常見3款腰果產品

在超市一般腰果產品有以下類別：

● 生機腰果Raw cashew：有時標籤為生腰果，生機腰果通常不會調味，所以成份表就只有腰果（如下圖）。注意，即食腰果（即使標籤生機）其實已經略烤烘「熟」了，因為真正生腰果是有毒的。

● 原焗腰果Roasted cashew或無鹽腰果Unsalted cashew：此類別腰果是經過多一次烤焗，通常不會添加鹽或其他調味料，不過有時會添加植物油，購買時要留意成分表。

● 鹽焗腰果 Salted cashew（ 或其他味道腰果）：此類腰果經過烤焗，亦添加了植物油及調味料，例如鹽、蜂蜜等。







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