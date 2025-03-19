最新研究證實補鈣可減大腸癌風險！除了乳製品，亦能從補充劑入手？

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早在一月中，我曾在本專欄分享過一項大型英國研究，指出每日飲用一杯牛奶有助減低女性患上大腸癌的風險。當時有讀者詢問，是否一定要飲用牛奶？若改為服用補充劑或飲用添加鈣質的豆奶，是否同樣能帶來健康益處？就在幾星期前，另一項來自美國的研究為這些問題提供了答案。

大腸癌於香港屬第二最常見癌症

根據世衛統計，全球約有1,900萬人在2022年被診斷患上大腸癌，該病在常見癌症確診數字中排名第三。而在香港，大腸癌是第二常見的癌症，也是本港第二大致命癌症。在2022年，大腸癌佔新確診癌症個案的總數比例為14.7%，並佔癌症死亡個案的總數比例達15.2%。

預防大腸癌：益處來自牛奶，還是鈣質？

過去20年，不同研究指出牛奶、乳酪等乳製品具有預防大腸癌的作用。由於這些益處似乎來自乳製品所含的鈣質，研究人員希望了解其他非乳製品的高鈣食物或鈣質補充劑，是否也能帶來相同的健康益處。就在幾星期前，公布的一項大型美國研究分析了超過47萬名成年人的數據。這些人在研究開始時均未被確診患有癌症。研究進行了至少20年的追蹤，期間收集了健康數據，並記錄了包括124款食物在內的飲食數據及進食份量。

經過分析後數據指出：

● 相比最低鈣質進食量人士（女士每天400毫克鈣質攝取量），最高鈣質進食量的一群（女士每天超過2000毫克鈣質），患上大腸癌風險降低29%；

● 常見誘發癌症細胞生長的三個大腸部位，於高鈣進食群組全部都有保護作用；

● 研究人員總括益處來自鈣質攝取量，不論是乳製品、非乳製品、還是鈣片都能提供不同程度的益處：

○ 每天每300毫克的總鈣質攝取量，可降低大腸癌風險8%

○ 每天每300毫克食物鈣質攝取量，可降低大腸癌風險10%

○ 每天每300毫克鈣片攝取量，可降低大腸癌風險5%

為何經常討論鈣質？

香港人經常未能攝取足夠的鈣質，但究竟缺乏多少，直至2014年才有明確答案。當年，香港聖安中心首次研究本地居民對各種礦物質的攝取量，結果顯示超過97%的女性鈣質攝取量低於世衛建議標準。換句話說，大多數女性都面臨鈣質攝取不足的情況。當年的統計報告指出

● 年齡介乎20至59歲女士攝取量為每天440毫克至840毫克之間；建議攝取量介乎每天1000至1300毫克；

● 年齡介乎60至84歲女士攝取量，即是每天420毫克至860毫克之；建議攝取量為每天1300毫克。

進食不夠就需要補充劑

從上述研究結果可見，透過天然食物攝取鈣質，其防癌效果比補充劑高出一倍。然而，對大多數人而言，每天攝取1000至1300毫克鈣質並非易事，特別是對不飲牛奶或不進食乳製品的人士來說（需每天食用三至四份乳製品才能達到建議的攝取量）。若未能攝取足夠的鈣質，就需要借助補充劑來補充。

每份牛奶或添加鈣質的植物奶可提供約270至300毫克鈣質，因此建議每天在晚餐時計算一下當日食物中鈣質的攝取量，並配合補充劑雙管齊下，滿足身體需求。補充鈣質不僅有助於骨骼健康，還對其他器官具有保護作用。







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