高膽固醇要戒食芝士？研究：芝士未必有害！高脂高鹽卻比想像中健康，關鍵在於發酵過程？

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高膽固醇人士需要戒食芝士，這說法有根據嗎？建議戒食芝士的原因，主要是芝士含有較高的飽和脂肪和鹽分，而這兩者通常被建議需要限制，特別是對於已確診心血管疾病的人士。

不過，大多數食物並不僅含有單一種營養素。食物中含有飽和脂肪，並不等於一定會導致心臟病，就如同水果含有果糖，但不代表一定會引發糖尿病一樣。

2023年有一項回顧研究探討芝士的進食量與47種疾病的關係。總結而言，研究數據顯示，每天食用1.5安士芝士（約42克）與降低心臟病、中風及心血管疾病相關死亡率有關。換句話說，進食芝士可能與鞏固心臟健康有關。

那麼，芝士究竟有甚麼特點，能抵銷飽和脂肪和鹽分可能帶來的負面影響呢？

芝士獨特之處：關鍵在於發酵

同樣都是乳製品，與牛奶相比，芝士最大的不同在於其發酵過程。芝士在發酵過程中，因含有有益微生物，這些微生物能分解乳糖和蛋白質。這不僅賦予芝士獨特的風味，還會產生類似高血壓藥物中的血管緊張素轉換酶（ACE）抑制物質，從而抵銷飽和脂肪及鹽分可能帶來的不良影響。

此外，發酵過程還能增加芝士中的維他命K含量，而維他命K有助於降低心血管疾病風險。之前在另一篇文章中提到過一項澳洲研究，該研究分析了超過五萬名人士長達23年的數據，發現整體攝取更多維他命K食物的人，其因動脈粥樣硬化引發心血管疾病的風險較低。

Read more：維他命K益處比想像中多？澳洲研究：維他命K或可減動脈粥樣硬化！哪些食物含量最多？

加工芝士除外

需要注意的是，加工芝士通常添加了化學物質、色素、防腐劑等，其蛋白質和營養素含量也較低，因此上述提到的益處並不適用於加工芝士。在選購芝士時，建議查看包裝成分表，避免選擇含有大量添加劑的產品。

天然芝士也有片裝！3招選擇全天然芝士

1. 查閱包裝正面：法例規定，加工芝士一定要標籤，所以會印有「Processed Cheese」等字眼。

2. 查閱包裝背面成分表：選擇不超過有4至5種成份的天然芝士。

3. 尋找保存期：一般情況下，天然片裝芝士保存期不應該超過2至4星期。







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