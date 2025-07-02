軟硬芝士營養價值大對決！營養師推介6款高蛋白芝士：巴馬臣、茅屋芝士怎樣配搭出健康餐單？

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在五月的高蛋白夏日瘦身系列中，有一篇文章提到減肥時不必戒食芝士，並推薦了四款芝士產品作為蛋白質的補充。有讀者留言分享，她非常喜歡各類型的芝士；每當進口超市有芝士試食時，她都會嘗試，並購買一小磚回家。這位讀者想知道，在各類芝士中，哪一款的蛋白質含量特別高？

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芝士種類的蛋白質含量有高低！

重點一：原材料都是牛奶，蛋白質分別在於軟硬度

所有天然芝士的原材料都是牛奶，而部分低脂芝士可能使用低脂牛奶。芝士中的蛋白質含量取決於其本身的軟硬度。一般而言，硬芝士的蛋白質含量較高，而軟芝士的含量則較低，因為軟芝士的水分含量相對較高。

蛋白質含量（每安士約28克）

硬芝士（Parmesan巴馬臣）：約10克蛋白質

軟芝士（Cottage茅屋）：約3克蛋白質

重點二：軟硬芝士食法不同

雖然從蛋白質含量上看，硬芝士似乎更具優勢，但計算蛋白質攝取時也需考慮進食量。通常，硬芝士是以每安士計算，而大多數人只會食用小份量（例如在餐廳中少量撒上Parmesan作為調味）。相比之下，軟芝士一般以每半杯計算，我們通常將其視為食物，而非調味品。

蛋白質含量

硬芝士（Parmesan巴馬臣）：約10克（每安士）

軟芝士（Cottage茅屋）：約12克（每半杯）

重點三：硬芝士雖高蛋白，但同時也高脂肪

既然軟芝士每次可以食用半杯，那麼是否可以將硬芝士也每次食用半杯，以倍增蛋白質攝取量？由於硬芝士是濃縮版，除了每安士的蛋白質含量高，其脂肪含量也相對高，因此整體熱量也較高。如果每次食用半杯Parmesan硬芝士，的確可以攝取超過30克蛋白質，但同時你也會攝取超過500卡熱量、33克脂肪以及2,100毫克鈉。

相反地，半杯茅屋芝士可攝取約12克蛋白質、90卡熱量、3克脂肪以及350毫克鈉。因此，建議硬芝士的進食量不超過每次一安士。

6款高蛋白芝士推薦！

以下名單根據軟硬度類別及其建議份量排名，所有種類在香港均有售賣。普遍硬芝士可用作片裝或碎芝士，而軟芝士則可直接用匙羹食用。

高蛋白硬芝士（份量：1安士）

Parmesan巴馬臣：約10克

Gruyère格魯耶爾：約8.5克

Swiss瑞士：約7.7克

軟芝士（份量：半杯）

Cottage茅屋：約12克

Mozzarella莫蘇里拉：約12克

Ricotta妮歌達：約12克







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